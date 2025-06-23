Коллаж: пресс-служба Минводы

Полевые исследования бассейна озера Балхаш провело Минводы совместно с французскими экспертами, сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, в Балхашском районе Алматинской области прошла масштабная полевая экспедиция, организованная Минводы и Французским научным консорциумом при участии казахстанских научных институтов и местных исполнительных органов.

Цель экспедиции – комплексное исследование состояния водных ресурсов в бассейне озера Балхаш, включая мониторинг поверхностных и подземных вод, анализ орошаемых сельхозугодий, сбор и верификацию полевых данных для моделирования водного баланса региона.

В состав экспедиции вошли представители Французского научного консорциума, Минводы, Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология», Института гидрогеологии и геоэкологии им. Ахмедсафина и ТОО «Корпорация Казахмыс».

Эксперты осмотрели оросительные системы в сельских округах Бояулы, Береке, Баканас, Бакбакты и Бирлик. В ходе осмотра обсуждались вопросы водоснабжения сельхозугодий, техническое состояние каналов, потребность в модернизации инфраструктуры, а также внедрение водосберегающих технологий. Были затронуты аспекты повторного использования воды, состояние мелиоративных систем, а также уровень подземных вод.

Участники экспедиции также посетили ключевые водные объекты Алматинской области, включая Капшагайское водохранилище, устье реки Или, мелиоративные и артезианские скважины и озеро Сорбулак. Были организованы встречи в ведущих научно-исследовательских институтах Алматы.

«По итогам исследования будет сформирован аналитический отчет с рекомендациями для госорганов и других заинтересованных сторон. Реализуемый совместно с французскими экспертами проект направлен на разработку мастер-плана по сохранению озера Балхаш с прогнозом до 2040 года. Проводимые исследования являются важным шагом к укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Францией в области экологии, водопользования и научного обмена», – сообщил заместитель директора Департамента водной политики МВРИ РК Марат Иманалиев.

Напомним, в декабре прошлого года Минводы, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее совместное исследование бассейна озера Балхаш и разработку мастер-плана по его сохранению.