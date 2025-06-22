С начала года в Жаксынском районе наблюдается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. Об этом заявила аким района Алмагуль Кадыралина в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Основу районной экономики по-прежнему составляет сельское хозяйство. За отчётный период объём валовой продукции отрасли составил 53 млрд тенге, что на 125,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зафиксирован и в промышленности — объём выпущенной продукции достиг 3,4 млрд тенге, индекс физического объёма составил 104,8%.

«Активно развивается и жилищное строительство. В 2024 году в эксплуатацию сдан дом на 27 квартир, жильём обеспечены 27 семей. Общая площадь введённого жилья составила 3,7 тыс. квадратных метров. При поддержке акимата области в этом году планируется строительство ещё одного дома на 18 квартир», — сообщила глава района.

В 2024 году в экономику района было привлечено 11,1 млрд тенге инвестиций. Однако в связи с неблагоприятным сельскохозяйственным сезоном прошлого года темпы обновления сельхозтехники снизились. Так, в этом году техника приобреталась на сумму лишь 3 млрд тенге, тогда как в 2023 году — на 6 млрд.

План по доходам районного бюджета выполнен на 100,9% и составил 3,815 млрд тенге. По собственным поступлениям выполнение составило 102,5%.

Полностью решён вопрос обеспечения населения района питьевой водой: из 25 населённых пунктов 19 подключены к централизованной системе, ещё 6 обеспечиваются через модульные блоки.

На развитие транспортной инфраструктуры направлено 552 млн тенге. Отремонтированы 13 километров дорог в 9 населённых пунктах, в результате чего доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 80 до 87%.

Из областного бюджета профинансирована установка блочно-модульной котельной мощностью 7,5 гигакалорий, которая обеспечивает теплом несколько многоквартирных домов и учреждений. Новые отопительные системы также установлены в трёх сельских клубах.

«С начала года в районе создано 693 рабочих места, из них 477 — постоянные. Реализуются восемь национальных проектов, в рамках которых открыто 158 рабочих мест. В сфере образования — тоже положительные показатели: в 2023–2024 учебном году 9 выпускников получили знак “Алтын белгі”, ещё 7 — аттестат с отличием. Охват дошкольным воспитанием составляет 90%», — добавила аким района.

В сфере здравоохранения дефицит кадров удалось ликвидировать за счёт привлечения 13 врачей. В текущем году успешно проведено 344 операции. В районе открылся центр реабилитации «Қамқорлық» для детей, обслуживающий 7 районов, созданный при поддержке фондов «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық».

Позитивные изменения происходят и в сфере культуры и спорта. В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» отремонтирован сельский клуб в селе Запорожье. В селе Жаксы построены физкультурно-оздоровительный комплекс и детский развлекательный центр. В селе Жанаккима ведётся строительство спортивного комплекса.

В завершение брифинга Алмагуль Кадыралина подчеркнула, что системная работа по улучшению качества жизни населения района будет продолжена.

