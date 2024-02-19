Увеличить темпы работ

Присутствовавший на заседании первый заместитель Премьер-министра говорил о значительном потенциале казахстанского рынка туристских услуг, создании благоприятных условий для внутреннего туризма. По мнению Романа Скляра, работа в регионах ведется недос­таточными темпами, и основной вопрос заключается в незаинтересованности акиматов и отсутствии должного финансирования.

– Поручаю акиматам регионов сформировать «дорожные карты» по развитию туристических объектов, а также обозначить ответственных руководителей и сроки реализации. Прошу эту работу взять на конт­роль и обеспечить финансирование, – сказал первый заместитель главы Кабинета министров.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев подчеркнул, что развитие инфраструктуры остается одним из самых актуальных вопросов:

– По поручению Премьер-министра расширяется список приоритетных территорий с десяти до топ-20. Во всех регионах будут определены наи­более перспективные точки роста. Планируется разработка мастер-планов с определением конкретных участков развития, инфраструктурных потребностей и инвестиционных возможностей.

В данное время министерством проводится всесторонняя работа по цифровизации отрасли туризма. К примеру, для повышения комфорта иностранных туристов устанавливаются QR-коды на границе, которые позволят найти информацию по гидам, стоимости такси, покупке электронной сим-карты и т. д. Будет продолжена работа по цифровизации деятельности гидов с предос­тавлением бейджей для создания единой информационной базы квалифицированных экскурсоводов. Прорабатывается вопрос внедрения интегрированной платформы «Смарт Трэвел», объединяющей функционал онлайн-поиска и бронирования, аналитики спроса и виртуального помощника в сфере туризма Казахстана на таких платформах, как KazakhstanTravel, eQonaq.

– Кроме того, будет совершенствоваться процесс получения приглашения, включая вопросы цифровизации. Мы предлагаем использовать площадку eQonaq для оформления приглашений на визу, что позволит исключить человеческий фактор и риск залипания букв. Также ведется работа по разрешению пересечения госграницы по электронной визе на сухопутных пунктах пропуска. В данное время по е-визе можно попасть в страну только через меж­дународные аэропорты Астаны и Алматы, – добавил глава профильного ведомства.

Ермек Маржикпаев подчеркнул, что международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных турис­тов. На текущий момент действует безвизовый режим с 82 странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия, и именно из этих стран наблюдается значительный рост посетителей. Благодаря введению 14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимному безвизовому режиму с ноября 2023 года количество посетителей из Поднебесной увеличилось в 12 раз – с 18 тыс. до 217 тыс. После введения 14-дневного безвизового режима отмечается и троекратный рост посетителей из Индии: с 28 тыс. человек в 2022 году до 78 тыс. в 2023-м.

Второй год действуют меры гос­поддержки, направленные на стимулирование активности предпринимателей: субсидирование туроператоров за интуриста (15 тыс. тенге); возмещение по приобретению техники и оборудования (канатные дороги, ратраки, снегогенераторы) для горнолыжных курортов (25%); возмещение при строительстве туробъектов (10%), объектов придорожного сервиса (10%); возмещение по приобретению туравтобусов (25%); субсидирование содержания СГУ (83 300 тенге); возмещение детского авиабилета в составе турпакета (Kids Go Free).

– По итогам прошедшего года объем одобренных заявок на государственную поддержку увеличился в восемь раз по сравнению с 2022-м. Таким образом, одобрены заявки на общую сумму более 800 миллионов тенге. Отдельно хотелось бы остановиться на программе Kids Go Free. Ею воспользовались более 1 600 семей, благодаря чему три с половиной тысячи детей получили возможность бесплатно путешествовать по стране, – отметил глава ведомства.

Министерством в целях дальнейшего стимулирования массового туризма прорабатывается вопрос по внедрению туристского «Кэш Бэк» до 20% от стоимости тура в низкий сезон. Инициировано предложение разрешить фермерам заниматься агротуризмом на своих землях. Это будет способствовать повышению уровня благосостояния сельских территорий путем обеспечения дополнительной занятости более 10 тыс. сельских жителей. Это особенно актуально в регионах Восточного и Южного Казахстана.

– Увеличен срок льготного кредитования с семи до десяти лет для гостиниц с международной франшизой. Я считаю, что это большое достижение, которое даст стимул нашему бизнесу развивать туристскую инфраструктуру и качество сервиса. Также в целях повышения качества сервиса новых и существующих объектов предлагается реформа системы классификации гос­тиниц. Как известно, действующие критерии приняты еще в 2008 году, что не соответствует текущим мировым стандартам оказания услуг, – сказал Ермек Маржикпаев.

На заседании рассказали и о том, что в 2024 году запланировано участие в трех международных выставках: ITB Berlin (5 по 7 марта в Германии), ATM Dubai (6 по 9 мая в Объединенных Арабских Эмиратах), China Outbound Travel & Tourism Market (16 по 18 октября в Китае), а также три роуд-шоу в Дели (Индия), Сеуле (Южная Корея) и Куала-Лумпуре (Малайзия) с целью привлечения иностранных туристов. Сейчас 75% зарубежных путешественников в основном посещают Астану и Алматы. В пятерку лучших мест входят Мангистауская и Атырауская области и Шымкент.

– Легко заметить неравномерное распределение потока между дес­тинациями, поэтому мы ставим задачу по продвижению регионов с наибольшим потенциалом. В частности, ведется активная работа по включению Туркестана и Шымкента в туры по Шелковому пути, надо развивать маршрут Туркестан – Актау как самостоятельное направление. Мы уже провели ряд встреч с тур­операторами Узбекистана, Турции, Кореи и других стран и закрепили намерения по включению Казах­стана в действующие туры по Цент­ральной Азии, – сказал председатель правления АО «Национальная компания Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов.

Сегодня в Казахстане в 42 университетах готовят кадры для туристской отрасли с ежегодным выпуском более 1 500 молодых специалистов. Но несмотря на динамику роста чис­ла выпускников, индустрия туризма испытывает нехватку кадров, имеющих необходимые умения и навыки для реального сектора экономики.

– Единственно верным решением проблемы отсутствия компетенции среди выпускников является практикоориентированность процесса обучения. И поэтому с 2024 года Международный университет туризма и гостеприимства планирует полный переход на дуальную сис­тему образования в соотношении 50 на 50%. Кроме того, на рынке труда в сфере туризма распространяется подход к подбору сотрудников на основе навыков, а не академических степеней. Остро стоит проблема переквалификации среди трудоспособного населения. И в этом смысле главной образовательной инновацией в современной системе высшего образования являются микроквалификации, которые поз­воляют в кратчайшие сроки обеспечить рынок труда специалистами с необходимыми компетенциями, а также переквалифицировать имеющиеся трудовые ресурсы, – отметил ректор НАО «Международный университет туризма и гостеприимства» Алибек Шокпаров.