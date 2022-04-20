Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Таджикистаном

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили об увеличении количества регулярных пассажирских

авиарейсов между Казахстаном и Таджикистаном, передает Kazpravda.kz.

Так, таджикская авиакомпания «Somon Air», начиная с 25 апреля, планирует увеличить количество международных рейсов из Душанбе в Алматы с одного до двух рейсов в неделю на воздушных судах типа Б737.

Также казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» планирует с 1 мая увеличить количество рейсов между Душанбе и Алматы с одного до трёх рейсов в неделю, и с 1 июня – с трёх до четырёх рейсов в неделю на воздушных судах типа А320.

Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 6 рейсов в неделю.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний, добавили в МИИР.