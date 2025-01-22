В 10 раз выросло количество обращений к банковскому омбудсмену РК

Большая часть этих обращений (95%) связана со спорами, вытекающими из договоров потребительских кредитов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Количество обращений казахстанцев к банковскому омбудсмену растет. Об этом заявил банковский омбудсмен Дархан Нурпеисов на пресс-конференции в СЦК, передает Kazpravda.kz

По его словам, если по спорам, вытекающим из ипотечных договоров, ранее поступало порядка 4-5 обращений в день, то сейчас среднее количество обращений – порядка 45-50.

«За 18 рабочих дней – это конец декабря и начала января – мы официально зарегистрировали 550 обращений. Но общее количество поступивших обращений по всем каналам связи (это электронная почта, колл-центр, мессенджеры, сайт) за этот период (18 рабочих дней) – свыше 960 обращений. И это количество растет с каждым днем», – сообщил спикер.

При этом большая часть этих обращений (95%) связана со спорами, вытекающими из договоров потребительских кредитов. Основная проблема – изменение условий исполнения обязательств по этим договорам, добавил он.

Как отметил спикер, при обращении к банковскому омбудсмену заемщик должен представить доказательства его обращения в банк или коллекторское агентство для урегулирования возникшей у него ситуации, т. е. необходим ответ от финансовой организации или обращение, которое осталось без ответа.

При этом для подачи обращения к банковскому омбудсмену заемщикам не нужно обращаться к помощи платных консультантов, так как его услуги оказываются безвозмездно.