В АДГС состоялось торжественное мероприятие ко Дню Конституции

Общество
8
Айман Аманжолова
В Агентстве по делам государственной службы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. В нем приняли участие сотрудники Агентства и Академии государственного управления при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС

В своей поздравительной речи председатель агентства Дархан Жазықбай отметил:

«В этом году нашей Конституции исполняется 30 лет. За это время, в соответствии с основным Законом, укрепились основы нашего государства как правового, демократического, светского и социального. Такие принципы, как единство, равенство, права и свободы человека, прочно утвердились и были определены в качестве основных направлений развития нашей страны. В последние годы, в результате конституционных реформ, реализованных по прямой инициативе Главы государства, в стране произошла всесторонняя демократизация, что открыло новые возможности для модернизации государственного управления. Уполномоченный по правам человека и правозащитные институты получили более высокий статус».

Также председатель Агентства подчеркнул:

«Вновь созданный Конституционный Суд на сегодня трансформировался в влиятельный институт, укрепляющий верховенство нашей Конституции. Таким образом, роль Конституции в обеспечении закона и порядка, равных возможностей - как основы справедливого общества - значительно возросла. Проведённые конституционные реформы вполне обоснованно можно назвать новым общественным договором, в котором чётко отразилась концепция «Слышащего государства». Это стало качественным обновлением, коренным образом изменившим принципы, заложенные в нашей Конституции».

«Для государственных служащих крайне важно неуклонно следовать ценностям, закреплённым в Конституции, действовать открыто, справедливо и добросовестно в соответствии с принципами Справедливого Казахстана, а также качественно исполнять возложенные обязанности. Твёрдое соблюдение и уважение конституционных принципов - священный долг каждого гражданина, любящего свою Родину» - сказал председатель Агентства.

В рамках мероприятия государственным служащим и профессорско-преподавательскому составу Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан были вручены юбилейные медали «30 лет Конституции Республики Казахстан» и благодарственные письма председателя Агентства.

 

