В АФМ провели встречу по вопросам противодействия лудомании

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

Во исполнение поручения главы государства по нейтрализации рисков и угроз незаконных азартных игр по инициативе АФМ была проведена межведомственная встреча, на которой обсудили вопросы противодействия незаконным онлайн-азартным играм и лудомании, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На встрече приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев, министр туризма и спорта Ермек Мыржыкпаев, заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

Открывая заседание, председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что действующим законодательством предусмотрен ряд регулирующих мер по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Однако незаконные онлайн-азартные игры все еще остаются триггером для нашего общества.

«Мы собрались, чтобы обсудить наше взаимодействие в борьбе с этим «злом». Это действительно важный вопрос, который сегодня остро стоит перед обществом и государством. И здесь мы должны оперативно реагировать», - сказал Д. Малахов.

Отметим, что в прошлом году АФМ совместно с МКИ предотвратили массовую организацию карточных игр в TikTok. Установлено, более 300 аккаунтов организаторов, настроен искусственный интеллект, который позволяет оперативно блокировать эфир противоправного контента.

Сейчас ведется работа по противодействию организаторам незаконной лотереи в Instagram. Агентство решительно ориентировано на привлечение организаторов к ответственности.

Кроме того, АФМ готов оказать содействие МТС в идентификации лиц, вовлекающих граждан в незаконную лотерею. А КГД - информировать для доначисления не уплаченных налогов.

Также ведется обширная системная работа по противодействию онлайн-казино. С начала текущего года заблокировано свыше 6 тыс. таких сайтов и их зеркальные копии блокируются в течение суток.

Немаловажным вопросом в противодействии незаконным онлайн-азартным играм является их финансовая блокировка.

Иностранные организаторы таких игр не могут напрямую принимать деньги от казахстанских игроков и используют местные платежные организации и банки.

Однако, со вступлением в силу нового Закона по вопросам игорного бизнеса, транзакции в пользу интернет-казино будут ограничены, а пособники в лице банков и платежных организаций - привлекаться к ответственности.

В этом вопросе свои усилия объединят АФМ, МКС, и Нацбанк, выявляя и блокируя такие переводы средств.

В завершение участники совещания подписали Меморандум о сотрудничестве, в котором предусмотрены меры и алгоритм действий сторон по ограждению подрастающего поколения от патологической зависимости от азартных игр.

 

#АФМ #азартные игры #лудомания

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