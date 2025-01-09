В АФМ рассказали о способах борьбы с дроперскими операциями

«Дропперы» – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством РК по финансовому мониторингу установлены факты преступного использования «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:

- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;

- внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;

- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;

- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.