В Акмолинской области задержали браконьеров на снегоходах с оружием и трофеями

Фото: Qazaqjrmany

В ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП «ПО Охотзоопром» вблизи села Кабанбай Батыра Целиноградского района Акмолинской области были задержаны двое мужчин на снегоходах, которые занимались незаконной охотой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqjrmany

В ходе проверки у них было обнаружено гладкоствольное ружье ТОЗ-34 и патроны к нему. При осмотре принадлежавшего им автомобиля марки «Фольксваген» в его багажнике были обнаружены туши дикого кабана и зайца.

По данному факту Целиноградским РОВД начато досудебное расследование по статье 337 части 1 УК РК.