В городе Аксу аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с молодежью региона. Диалог состоялся на площадке Евроазиатской энергетической корпорации и был посвящен вопросам развития человеческого капитала, реализации социальных инициатив государства и роли молодежи в обсуждении проекта новой Конституции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Валерий Бугаев

Предприятие, входящее в состав Eurasian Resources Group, объединяет Аксускую ГРЭС и разрез «Восточный» и является одним из крупнейших поставщиков угля и электроэнергии в Казахстане. Здесь трудятся более 4,5 тысячи человек, значительную часть коллектива составляют молодые специалисты. Именно к ним в первую очередь обратился глава региона.

Открывая встречу, Асаин Байханов подчеркнул, что ключевой принцип проекта новой Конституции - признание человека, его жизни, прав и свобод высшей ценностью государства.

«Новая Конституция исходит из того, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшей ценностью государства. Это значит, что в центре внимания именно вы - молодежь. Вам жить и строить свое будущее по Новому закону нашей страны. Прочная основа завтрашнего дня - в ваших руках», - отметил аким.

Глава региона акцентировал внимание на том, что задача государства - формировать условия для развития, а задача молодежи - наполнять их реальным содержанием: знаниями, профессионализмом, инициативой и ответственностью.

По его словам, в области активно реализуются инвестиционные проекты: 107 инициатив на общую сумму 7,3 трлн тенге. Их запуск позволит создать более 16 тысяч новых рабочих мест, прежде всего для молодых специалистов. Параллельно ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию человеческого капитала. В регионе проживает около 750 тысяч человек, значительную часть населения составляет молодежь. Более 100 крупных предприятий открыты для трудоустройства молодых специалистов. Реализуются свыше 50 образовательных и практико-ориентированных программ, более 20 стартап-программ, действует IT-хаб, работают свыше 30 платформ для участия в спортивных, культурных и общественных инициативах.

«Особенность нашего региона в тесной связи мощного промышленного потенциала и системы образования. Это по-настоящему территория возможностей. Сильный регион создают сильные люди - те, кто видит возможности и не боится ответственности», - подчеркнул аким.

В ходе диалога представители молодежи поделились своим мнением о перспективах развития региона и значении предстоящего референдума.

Электрослесарь 3-го разряда цеха тепловой автоматики и измерений АЭС Алихан Аушаихов отметил, что намерен принять участие в голосовании.

«Будущее страны зависит от нашего выбора. Мы готовы брать на себя ответственность и вносить вклад в развитие региона и всего Казахстана», - подчеркнул он.

Техник ремонтно-механического цеха АЭС Рысгуль Алтынбекова рассказала о своем профессиональном пути и семейной династии энергетиков, общий трудовой стаж которой превышает 100 лет.

«Благодаря добросовестному труду и стабильной работе, воспользовавшись возможностью, предоставленной электростанцией, мы стали обладателями новой квартиры по программе льготного кредитования. Это реальный результат поддержки человека труда», - отметила она.

Другие участники встречи - инженеры, рабочие производственных подразделений, представители молодежных организаций и системы образования - также подчеркнули важность гражданской позиции, участия в референдуме и осознанного отношения к будущему страны. В своих выступлениях они говорили о социальной справедливости, верховенстве закона, поддержке человека труда, развитии экологической ответственности и укреплении государственности как ключевых ориентирах предлагаемых изменений.

В завершение встречи Асаин Байханов призвал молодежь к открытому и ответственному участию в референдуме 15 марта, подчеркнув, что будущее региона - общее дело всех его жителей.