В Актау горела многоэтажка

В Актау в многоэтажном жилом доме на десятом этаже загорелся балкон квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

скрин с видео МЧС

Огонь быстро распространился и перешел на квартиру. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 47 человек из них, 16 детей.



Благодаря действиям огнеборцев удалось предотвратить распространения огня. Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, как в Павлодарской области ураган стал причиной пожара в сельской школе. Площадь возгорания составила 153 квадратных метра – отдельно стоящее одно­этажное приспособленное здание Буланбайской школы 2010 года постройки сгорело полностью и восстановлению не подлежит. К счастью, из-за непогоды занятия проводились онлайн, в учебном заведении никого не было.