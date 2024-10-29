В Актау провели масштабную замену теплотрассы

В этом году Актау «пережил» грандиозную замену магистральных сетей – до этого их не меняли более полувека. Для бесперебойного обеспечения теплом и горячей водой в областном центре заменили 11,3 км теплотрасс. На эти цели было выделено 17 млрд тенге.

фото пресс-службы акимата Актау

Отопительный сезон в Актау начался 15 октября. И если ранее в Telegram-канале акимата области жители оставляли в основном гневные комментарии по вопросам отопления, то сейчас все чаще коммунальщиков благодарят.

Мать четверых детей Тлектес Ибраева живет в 28-м микрорайоне областного центра. Рассказывает, что отопление в доме дали 16 октября.

– В комнатах тепло. Спрашиваю знакомых, которые живут в разных микрорайонах. У всех есть отопление. Да, в каких-то домах люди до сих пор его ждут, но коммунальщики работают днем и ночью. Думаю, не сегодня-завтра тепло появится и там, – говорит Тлектес Ибраева.

Другая горожанка – Алевтина Головина – сообщает, что в ее квартире отопление появилось не сразу.

– Я живу в пятом микрорайоне. Нашему дому тепло дали 19 октября. До этого были порывы, мы все прекрасно видели, как аварийные бригады устраняли их. Моя мама живет в соседнем доме, там дали тепло еще раньше, – отмечает жительница Актау.

Некоторым горожанам пришлось ждать своей очереди неделю, однако в большинстве своем люди с пониманием отнеслись к задержкам. Ведь видели, какую масштабную замену магистральных труб проводили коммунальщики в летний сезон.

– В 19-м микрорайоне тепло дали, мы его ждали примерно неделю. Жителям постоянно объясняли, что, как только устранят порывы, отопление сразу придет в дома. Сейчас в квартире не просто тепло, а даже жарко – приходится открывать окна. Хочу сказать спасибо коммунальщикам за их нелегкий труд, – добавляет пенсионерка Гульмира Исаева.

В городском акимате сообщили, что по состоянию на 26 октября теплом обеспечено 97% социальных объектов (112 из 115), а из 1 500 жилых домов пока нет отопления в 34.

– Все лето шла замена магистральных теплосетей. Это делалось для того, чтобы не было перебоев с теплом и подачей горячей воды, как в прошлые годы. Сети были сильно изношены, поэтому приняли решение не ремонтировать их, а полностью заменить, – отмечает аким Актау Абыл­хаир Байпаков.

Масштабная замена закончилась в октяб­ре, и тогда начались гидравлические испытания. До того времени возможности для их проведения не было – трубы стояли сухими. Как только воду подали, начались порывы на участках внутри микрорайонов из-за высокой степени их изношенности. На сегодня этот показатель составляет 79%.

– Все чаще раздаются жалобы в социальных сетях, что город замерзает. Это неправда – абсолютное большинство домов обеспечено отоплением. В тех домах, где существуют проб­лемы, сейчас аварийные бригады работают над устранением порывов, – говорит аким.

На сетях внутри микрорайонов с начала отопительного сезона был зафиксирован 121 порыв, из них 100 уже устранены. Над ликвидацией оставшихся аварийных течей работают 110 человек и 49 единиц техники.

На помощь актауским коммунальщикам прибыли восемь бригад из Жанаозена. Аварийщики работают круглосуточно, чтобы в дома жителей пришло тепло. А предприниматели города, чтобы поддержать коммунальщиков, подвозят им горячий чай, пироги.

– В Актау из Жанаозена прибыли рабочие из «Озенмунайсервиса». Трубы в Актау в изношенном состоянии, и мы помогаем местным коллегам устранять порывы в каждом микрорайоне, – рассказал сварщик компании Казихан Байбозов.

Telegram-канал акимата Мангистауской области стал той информационной площадкой, благодаря которой горожане получают информацию о порывах на теплосетях и ходе их ремонта. Сами актаусцы также помогают коммунальщикам, оперативно информируя о фактах аварийных течей в микрорайонах.

Некоторые жители отмечают: мол, отопление в доме дали, однако в некоторых квартирах или даже комнатах тепла нет. Специалисты в сфере ЖКХ в данном случае поясняют: наладкой внутридомовых систем сейчас занимаются работники обслуживающих организаций – ОСИ или КСК.