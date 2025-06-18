В Актау съедутся лучшие хирурги Прикаспийского региона

Международное сотрудничество,Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

19-20 июня в Актау состоится II междисциплинарный эндохирургический конгресс прикаспийских стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Ожидается, что одно из крупнейших и наиболее значимых событий года в области эндохирургии положительно скажется на развитии медицины региона. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций заявил президент Казахстанской эндохирургической ассоциации Владимир Котлобовский.

По словам спикера, в рамках конгресса соберутся ведущие хирурги, ученые и представители медицинских организаций из Казахстана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии и других стран.

«Представители медицинских организаций поделятся опытом, информацией о новейших технологиях, сложных операциях, а также инновационными методами и профессиональными стандартами в эндохирургии. Особенностью мероприятия является присвоение городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира в 2025 году. Этот статус придает новый импульс интеграции в области науки, образования и культуры в регионе. Лучшим примером укрепления профессиональной дружбы между странами региона являются именно такие площадки. Проведение такого конгресса высокого уровня в Актау - это большая честь и историческое событие», - сказал Владимир Котлобовский.

В ходе брифинга доктор медицинских наук Серик Токпанов рассказал о практических мастер-классах и темах, обсуждаемых в рамках научной программы.

Накануне Конгресса, 17-18 июня, на клинических базах в Актау пройдут мастер-классы преконгресса.

19-20 июня в «Доме дружбы» стартует основная повестка дня. В программе - прямая трансляция высокотехнологичных лапароскопических операций с визуализацией 3D HD, ICG, 4K, научные доклады отечественных и зарубежных экспертов, круглые столы и дискуссии по направлению детской, женской, урологической, абдоминальной и эндокринной хирургии, симуляционные тренинги и обучающие сессии для хирургов и медсестер.

#Актау #конгресс #хирурги

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