В активе Казахстана очередное «золото» Азиады
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Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Она стала лучшей в категории свыше 68 килограммов. В финале Берульцева оказалась сильнее Арики Гурунг из Непала - 3:0.
Отметим, что в финале категории до 84 килограммов у мужчин Данияр Юлдашев потерпел поражение от Малика Бина из Малайзии - 4:10.
А в весе до 67 килограммов Дидар Амирали победил иранца Заде Махди со счетом 7:2, став бронзовым призером.