В активе Казахстана очередное «золото» Азиады

Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала золотую медаль Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz .

Фото: Olimpic.kz

Она стала лучшей в категории свыше 68 килограммов. В финале Берульцева оказалась сильнее Арики Гурунг из Непала - 3:0.

Отметим, что в финале категории до 84 килограммов у мужчин Данияр Юлдашев потерпел поражение от Малика Бина из Малайзии - 4:10.

А в весе до 67 килограммов Дидар Амирали победил иранца Заде Махди со счетом 7:2, став бронзовым призером.