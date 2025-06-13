В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой

Общество
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Лаура Казихан

Герой Советского Союза, легендарная девушка-снайпер Алия Молдагулова родилась в 1925 году в селе Булак Кобдинского района. В годы Великой Отечественной войны восемнадцатилетней она доб­ровольно ушла на фронт и в девятнадцать героически погиб­ла в бою. На ее счету десятки уничтоженных врагов, а ее под­виг вдохновил целое поколение. Имя Алии увековечено в названиях улиц, школ, музеев. Но самое главное, оно живет в сердцах людей. В этом году ей исполнилось бы 100 лет.

фото пресс-службы акима Актюбинской области

В рамках празднования векового юбилея героини на ее родной земле в Актюбинской области проходят масштабные торжества, собравшие гостей не только со всей страны, но и из России.

В честь юбилея к памятнику Алии Молдагуловой возложили цветы. Советник Президента РК Малик Отарбаев, аким области Асхат Шахаров, депутаты Парламента, делегации из регионов, родственники героини, ветераны и молодежь минутой молчания почтили память самоотверженной девушки, проникновенные слова выступающих напомнили о цене мира, который мы сегодня призваны беречь.

Малик Отарбаев от имени Главы государства поздравил участников церемонии и подчеркнул, что юбилей Алии Малдагуловой включен в национальный календарь памятных дат.

– Имя героини навсегда вписано в историю нашей страны. Мужество и самоотверженность Алии Молдагуловой – пример истинного патриотизма и беззаветной любви к Родине, – отметил Малик Отарбаев.

После церемонии возложения цветов состоялся республиканский форум «Подвиг, связующий века». Его участники обсудили историческое значение подвига Алии Молдагуловой и его роль в патриотическом воспитании молодежи.

Выступая от лица гостей из Ярославской области Российской Федерации, руководитель патриотического центра «Вятич» Любовь Абрамова рассказала, что в селе Вятское бережно хранят память о юной героине, эвакуированной туда из блокадного Ленинграда в 1942 году. В местной школе, где училась Алия, открыт музей, ее имя выбито на мемориале Воинской Славы. Участие в форуме, по словам Любови Абрамовой, стало символом крепкой связи между двумя странами, объединенными памятью о подвиге.

– Мы с большой гордостью называем Алию нашей выпускницей. Каждый турист, приезжающий в Вятское, узнает о ее подвиге, – подчеркнула Любовь Абрамова.

Программу празднования юбилея продолжили культурные события. Одним из ярких моментов стала премьера мюзикла «Алия», поставленного в областном драмтеатре имени Т. Ахтанова. Приехавшим гостям показали трогательную сценическую историю о жизни юной героини.

Тем временем в Кобдинском районе на родине Алии развернули этноаул из 80 юрт. Здесь проходят театрализованные представления, выставки, спортивные соревнования и концерт­ные программы. Жители и гости региона принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию легендарной героини.

Кульминацией праздника станет грандиозный гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады и зрелищное шоу дронов, которое украсит вечернее небо над Актобе.

#Актобе #мероприятия #100 лет #Алия Молдагулова

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