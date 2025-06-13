В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
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Лаура Казихан
Герой Советского Союза, легендарная девушка-снайпер Алия Молдагулова родилась в 1925 году в селе Булак Кобдинского района. В годы Великой Отечественной войны восемнадцатилетней она добровольно ушла на фронт и в девятнадцать героически погибла в бою. На ее счету десятки уничтоженных врагов, а ее подвиг вдохновил целое поколение. Имя Алии увековечено в названиях улиц, школ, музеев. Но самое главное, оно живет в сердцах людей. В этом году ей исполнилось бы 100 лет.