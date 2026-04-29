Около миллиона человек приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан

Во всех регионах страны проводятся масштабные экологические акции по санитарной очистке территорий и посадке деревьев.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что ключевое мероприятие прошло 25 апреля с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

В этот день в населенных пунктах были организованы экологические акции с участием населения, волонтеров и представителей общественных организаций.

Всего в акции приняли участие около 980 тыс. человек, высажено порядка 253 тыс. деревьев, очищено свыше 46 тыс. гектаров территорий.

К акции присоединились более 200 крупных производственных предприятий.

Также особенностью этого мероприятия стало очистка территории и высадка деревьев в Аксу-Жабаглинском природном заповеднике, который в этом году отмечает 100-летие, Баянаульском национальном парке, поймы рек Жайык и Шаган.

В рамках мероприятия организован общереспубликанский телемост с одновременным подключением всех регионов страны, что подчеркнуло общенациональный характер экологической повестки.

В режиме прямой видеоконференцсвязи с участием акимов регионов, волонтеров и представителей общественных организаций Глава государства дан старт летнему этапу экологических мероприятий по всей республике.

Президент К.Токаев отметил о необходимости формирования экологической культуры, а также о том, что принципы «Таза Қазақстан», концепции «Закон и Порядок», «Адал азамат», составляя единую ценностную матрицу, и должны прочно войти в повседневную управленческую и общественную практику.

В своем выступлении Глава государства напомнил, что старт движению «Таза Қазақстан» был дан два года назад,
а также выразил признательность всем участникам акции и, прежде всего, представителям молодежи.

В целом, за период реализации инициативы «Таза Қазақстан» (2024–2026 годы) по стране проведено 1 477 экологических акций с участием 13,1 млн человек, собрано порядка 2 млн тонн отходов, очищено 2,8 млн гектаров территорий, а также высажено более 5,5 млн деревьев.

