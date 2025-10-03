3 октября в Музее Алматы состоялась торжественная церемония открытия выставки Музея Белграда «Сербская женщина: взгляд сквозь века», посвященная роли женщин в современном обществе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева и первая леди Сербии - Тамара Вучич.

Выставка знакомит посетителей с богатым историко-культурным наследием Сербии. В галерее Музея Алматы была продемонстрирована коллекция археологических артефактов предметы народного декоративно-прикладного искусства сербов, портреты выдающихся сербских женщин XIX века.

Посетители выставки имеют возможность ознакомиться с достижениями сербских художниц, учёных, героинь, спортсменок и общественных деятелей. Представленные работы позволяют зрителям через призму сербской истории и культуры в динамике проследить, как менялась жизнь и положение женщины в сербском обществе.

Открывая мероприятие, Аида Балаева отметила, что выставка является ярким примером культурного сотрудничества и укрепления дружбы между странами и народами.

«Сегодня связи Сербии и Казахстана не ограничиваются только официальными соглашениями. Они продолжаются в ярких совместных проектах в сферах культуры, образования и искусства. Особенно активным в последние годы стало сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. И это наглядный пример взаимного уважения и расположения наших народов – знак духовного единства без границ», - подчеркнула Аида Балаева.

Международный проект «Сербская женщина: взгляд сквозь века» реализуется в рамках сотрудничества между музеями Алматы и Белградом. Проект является продолжением инициативы культурного обмена, стартовавшей в декабре 2024 года, когда экспозиция из фондов Музея истории города Алматы была с успехом представлена сербским зрителям в Музее города Белград – Дворце княгини Любицы.

Выставка продлится до 15 ноября 2025 года.