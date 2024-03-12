В Алматы расцвели подснежники

«Теперь точно можем сказать, что наступила весна! Ведь мы наконец дождались цветения галантусов в ботсаду или как их по-другому называют подснежников. На самом деле первые робкие ростки этих цветов появились еще в середине января, однако наступившие холода и обильный снег не дали им расцвести в полной мере», - говорится в публикации Инстаграм-аккаунта главного ботанического сада.