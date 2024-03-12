В Алматы расцвели подснежники

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Институте ботаники и фитоинтродукции сообщили о цветении подснежников - предвестников Весны, передает Kazpravda.kz 

Скрин с видео

«Теперь точно можем сказать, что наступила весна! Ведь мы наконец дождались цветения галантусов в ботсаду или как их по-другому называют подснежников. На самом деле первые робкие ростки этих цветов появились еще в середине января, однако наступившие холода и обильный снег не дали им расцвести в полной мере», - говорится в публикации Инстаграм-аккаунта главного ботанического сада.

Специалисты напомнили, что галантусы занесены в Красную книгу Казахстана. Они просят бережно относиться к ним, не ходить по газонам и не срывать цветы.

 

#Алматы #весна #природа #подснежники

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