В Алматы состоялось открытие IX Международного кинофестиваля «Бастау»

Вчера, 30 декабря, в Алматы состоялось открытие IX Международного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов «Бастау». Официальная церемония открытия прошла в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, передает Kazpravda.kz.
В открытии приняли участие представители акимата города Алматы, и.о. ректора КазНАИ имени Т.К.Жургенова Шарипбек Амирбеков, звезды кино Мурат Бисенбин, Адина Бажан, Ольга Ландина и другие. Была представлена концертная программа.
«Мою душу, мое сердце переполняет искренняя радость и надежда на то, что фестиваль пройдет успешно — сказал на церемонии открытия президент фестиваля Сергей Азимов — Мы готовили этот фестиваль в очень спешном порядке. Залог его успеха, прежде всего в наших друзьях. В тех, кто искреннее поддержал нас. Всем огромное спасибо».
Также на церемонии вспомнили всех кинематографистов, которые безвозмездно ушли в мир иной за время пандемии. Особенным призом за вклад в казахстанский кинематограф удостоился посмертно Фархат Абдраимов, при жизни входивший в состав жюри МКФ «Бастау». Получать награду на сцену вышли супруга актера Виктория с сыновьями Асаном и Темирланом.
Фильмом открытия стала дебютная лента Даурена Камшибаева «Зере», которая была показана вне конкурса. До этого фильм участвовал на 45-м международном кинофестивале São Paulo International Film Festival, в Бразилии. Картину на церемонии представил режиссер картины, который поблагодарил всех за теплый прием.
Жюри кинофестиваля возглавил российский режиссер, продюсер, сценарист и актер Юрий Быков. К судейской коллегии фестиваля также присоединились художественный руководитель кинофестиваля «Религия в наши дни» в Тренто (Италия) Андреа Морген, казахстанский режиссер, сценарист и продюсер Рустем Абдрашев, художественный руководитель Стамбульского кинофестиваля «Босфор» Эмра Килич и казахстанская актриса, продюсер, заслуженный деятель РК Венера Нигматуллина, член отборочной комиссии ММКФ, программный директор кинофестивалей 2morrow, «Край света. Восток» (Сахалин) и «Послание к человеку» (Санкт-Петебург) – Алексей Медведев, обладатель приза BAFTA Student Film Award и участник Berlinale Talents Татьяна Федоровская, Генеральный продюсер – НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Адай Абельдинов, таджикский продюсер, кинорежиссер, сценарист, руководитель Экспериментальной Школы Детского Кино в Душанбе – Искандар Усмонов, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист – Илья Глинников и другие.
«Короткий метр – самая сложная форма кинематографа. Потому как в пять, десять, в двадцать минут вам нужно поместить свой замысел, свою историю. А самое важное и самое сложное – это постараться за столь короткое время влюбить зрителя в своего героя», - сказала обладатель приза BAFTA Student Film Award Татьяна Федоровская. Также Федоровская отметила, что фильм, который получит Гран-при и возможно еще один проект, который очень сильно понравится жюри, она сможет порекомендовать в BAFTA Students Academy.
Как и на предыдущих фестивалях, конкурсная программа «Бастау» будет состоять из игровых полнометражных - BASTAU DEBUTS и короткометражных фильмов - BASTAU SHORTS, а также документальных работ - BASTAU DOCS.
Организаторами этого ежегодного праздника кино выступают кинокомпании «Tanaris Production» и A Team при поддержке Акимата г.Алматы, Министерства культуры и спорта РК, Казахской национальной академии искусств им.Т.Жургенова, Университета Туран, КазНУ им. Аль-Фараби, а также Государственного центра поддержки национального кино и киностудии АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова.
Вход на показы – свободный. Расписание IX Международного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов «Бастау» — на сайте https://bastauiff.com/.
В открытии приняли участие представители акимата города Алматы, и.о. ректора КазНАИ имени Т.К.Жургенова Шарипбек Амирбеков, звезды кино Мурат Бисенбин, Адина Бажан, Ольга Ландина и другие. Была представлена концертная программа.
«Мою душу, мое сердце переполняет искренняя радость и надежда на то, что фестиваль пройдет успешно — сказал на церемонии открытия президент фестиваля Сергей Азимов — Мы готовили этот фестиваль в очень спешном порядке. Залог его успеха, прежде всего в наших друзьях. В тех, кто искреннее поддержал нас. Всем огромное спасибо».
Также на церемонии вспомнили всех кинематографистов, которые безвозмездно ушли в мир иной за время пандемии. Особенным призом за вклад в казахстанский кинематограф удостоился посмертно Фархат Абдраимов, при жизни входивший в состав жюри МКФ «Бастау». Получать награду на сцену вышли супруга актера Виктория с сыновьями Асаном и Темирланом.
Фильмом открытия стала дебютная лента Даурена Камшибаева «Зере», которая была показана вне конкурса. До этого фильм участвовал на 45-м международном кинофестивале São Paulo International Film Festival, в Бразилии. Картину на церемонии представил режиссер картины, который поблагодарил всех за теплый прием.
Жюри кинофестиваля возглавил российский режиссер, продюсер, сценарист и актер Юрий Быков. К судейской коллегии фестиваля также присоединились художественный руководитель кинофестиваля «Религия в наши дни» в Тренто (Италия) Андреа Морген, казахстанский режиссер, сценарист и продюсер Рустем Абдрашев, художественный руководитель Стамбульского кинофестиваля «Босфор» Эмра Килич и казахстанская актриса, продюсер, заслуженный деятель РК Венера Нигматуллина, член отборочной комиссии ММКФ, программный директор кинофестивалей 2morrow, «Край света. Восток» (Сахалин) и «Послание к человеку» (Санкт-Петебург) – Алексей Медведев, обладатель приза BAFTA Student Film Award и участник Berlinale Talents Татьяна Федоровская, Генеральный продюсер – НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Адай Абельдинов, таджикский продюсер, кинорежиссер, сценарист, руководитель Экспериментальной Школы Детского Кино в Душанбе – Искандар Усмонов, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист – Илья Глинников и другие.
«Короткий метр – самая сложная форма кинематографа. Потому как в пять, десять, в двадцать минут вам нужно поместить свой замысел, свою историю. А самое важное и самое сложное – это постараться за столь короткое время влюбить зрителя в своего героя», - сказала обладатель приза BAFTA Student Film Award Татьяна Федоровская. Также Федоровская отметила, что фильм, который получит Гран-при и возможно еще один проект, который очень сильно понравится жюри, она сможет порекомендовать в BAFTA Students Academy.
Как и на предыдущих фестивалях, конкурсная программа «Бастау» будет состоять из игровых полнометражных - BASTAU DEBUTS и короткометражных фильмов - BASTAU SHORTS, а также документальных работ - BASTAU DOCS.
Организаторами этого ежегодного праздника кино выступают кинокомпании «Tanaris Production» и A Team при поддержке Акимата г.Алматы, Министерства культуры и спорта РК, Казахской национальной академии искусств им.Т.Жургенова, Университета Туран, КазНУ им. Аль-Фараби, а также Государственного центра поддержки национального кино и киностудии АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова.
Вход на показы – свободный. Расписание IX Международного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов «Бастау» — на сайте https://bastauiff.com/.