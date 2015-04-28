Экономика
В Алматы запущено первое в республике предприятие по выпуску трикотажных строительных перчаток
Асет КАЛЫМОВ
В Алматы запущено первое в республике предприятие по выпуску трикотажных строительных перчаток, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Шум станков, ловкие движения оверлоков: работа в цехе ТОО "KazComfort" кипит с раннего утра. Идея начать собственное производство у директора компании Махамбета Асабаева родилась не случайно. Несколько лет он занимался поставками в Казахстан импортной спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нефтегазовых, горнодобываю­щих и строительных предприятий. Детально изу­чив рынок, бизнесмен понял, что растет спрос на рабочие перчатки, а их выпуск у нас не налажен. Ежегодно в республике закупают около 1 млн пар данной продукции, произведенной в Китае и России. Так и была выбрана ниша для дальнейшей деятельности небольшой компании, уже имевшей опыт в сфере купли-продажи.

Узнав о программах поддержки предпринимательства в СМИ, Махамбет обратился в фонд "Даму" за подробной консультацией. Специалисты посоветовали ему пройти обучение в Высшей школе бизнеса при Назарбаев Университете. После краткосрочных учебных курсов, оплаченных за государственный счет, Асабаев пришел в алматинский Центр обслуживания предпринимателей, где ему помогли составить бизнес-план, оказали консультацион­ные и бухгалтерские услуги. Нужно было грамотно презентовать свою бизнес-идею, чтобы в нее поверили кредиторы, организовать дело так, чтобы достичь успеха с наименьшими затратами.

Между тем денег на реализацию проекта по-прежнему не хватало. Спасательным кругом стало участие ТОО в конкурсе на получение безвозмездных государст­венных грантов по программе "Дорожная карта бизнеса-2020".

"На выделенные 3 млн тенге нам удалось закупить четыре вязальных станка, необходимое сырье и запустить производство, – делится  Асабаев. – Затем встал вопрос о расширении, под это дело мы взяли в банке кредит размером 18 млн тенге и вновь обратились за помощью в фонд "Даму". Программа субсидирования позволила вдвое снизить процентную ставку по займу, а гарантия государства заменила залоговое обеспечение кредита".

Сегодня в производственном цехе, который открылся в феврале нынешнего года, 20 вязальных аппаратов. В компании трудятся семеро рабочих, которые ежедневно выпускают 2 500 пар перчаток с ПВХ и гелевым напылением.

"Мы уверенно конкурируем с китайскими производителями и не боимся снижения цен, – рассказывает предприниматель. – Наша продукция отличается хорошим качеством, мы активно ищем новые рынки сбыта".

В планах предприятия – уже к осени увеличить производственную мощность до 5 500 пар перчаток в сутки, расширить штат сотрудников, наладить экспорт продукции в страны Таможенного союза и ближнего зарубежья.

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