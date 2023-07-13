Новую электроподстанцию "Алмагуль" запускают в Алматы

На сегодня завершена прокладка 4,8 км линии электроснабжения к подстанции.

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Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал на встрече с населением о ходе строительства новой электроподстанции "Алмагуль", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Как он отметил, запланированный на конец июля запуск новой подстанции позволит обеспечить бесперебойной подачей электроэнергии около 200 тыс. потребителей.

«По линии АО «АЖК» в июле также начались работы по текущему и капитальному ремонту 77,5 км высоковольтных электролиний, 98 трансформаторных станций и распределительных пунктов, а также производится замена кабельных линий 1,5 км. Срок завершения - конец года», – отметил Досаев.

Он напомнил, что в июне были начаты работы на присоединенных к району территориях по реконструкции 47,2 км электросетей в микрорайонах Ерменсай и Ремизовка. Завершение планируется в апреле 2024 года.