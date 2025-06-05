В Алматы завершился квалификационный этап студенческой лиги

Спорт
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Соревнования проводились по трем видам спорта - футболу, волейболу и баскетболу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Квалификационный этап студенческой лиги собрал более 500 студентов из 35 вузов Алматы, сообщает Kazpravda.kz

По результатам игр были определены участники дивизионов — А и B, в которые вошли команды в зависимости от количества набранных очков. С началом учебного года, в сентябре, будет дан старт регулярному игровому сезону, который продлится до мая 2026 года. Все матчи будут проходить по круговой системе, что обеспечит постоянную игровую практику для всех участников.

Призеры турнира и лучшие игроки в индивидуальных номинациях награждены кубками, медалями, а также получили денежные премии.

«Создание студенческой лиги по трем видам спорта — это важный шаг в развитии молодежного спорта в Алматы. Мы видим большой интерес со стороны студентов и будем продолжать создавать условия для их спортивного роста», - отметил руководитель Управления спорта города Алматы Дархан Нурханулы.

Новый проект стал масштабной инициативой по развитию массового спорта среди молодежи и призван укрепить спортивную культуру в студенческой среде.

Игры квалификационной стадии проходили на ведущих спортивных площадках города: стадионе «Жас Қыран», Дворце спорта им. Балуана Шолака и в спортивном комплексе Champion.

Студенческая лига станет ежегодной и войдет в календарь городских спортивных мероприятий.

 

#Спорт #студенты #лига

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