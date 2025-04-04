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– В регионе активно реализуется проект «Антикоррупционное волонтерство», в рамках которого проводится общественный конт­роль за 23 проблемными объектами строительства. Волонтеры следят за целевым расходованием бюджетных средств, участвуют в контроле качества строительства. Завершается возведение четырех объектов и двух школ. Также была проведена большая работа в сфере государственных закупок. Сотрудники департамента предотвратили неэффективное расходование бюджетных средств в размере свыше 80 миллионов тенге, – отметил спикер.

Своевременное информирование населения, внимание к их проблемам и ясное толкование действующих процедур – это часть формирования антикоррупционной культуры. За первый квартал текущего года проведено более 60 встреч в трудовых коллективах, среди представителей бизнеса и молодежи. Кроме того, мобильной группой, состоящей из представителей государственных органов, профессиональных юристов, таких как нотариусы и адвокаты, оказана правовая и консультативная помощь 1 200 граж­данам. В рамках проекта «Дорога в бизнес» защищены права более 140 предпринимателей, сообщили в Антикоре.

В рамках работы по предот­вращению коррупционных рис­ков департаментом совместно с местными исполнительными органами проведен внешний анализ сферы туризма. Анализом охвачены услуги профильного управления, историко-культурного и литературного мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили», а также государственного национального природного парка «Тарбагатай». К примеру, в деятельности профильного управления при лицензировании организаций, желающих заниматься туристской деятельностью, выявлены факты, способствующие проявлениям коррупции.

– Для получения лицензии туропе­ратору необходимо иметь не менее одного сотрудника с профильным образованием и стажем работы в данном направлении в течение одного года. Однако во всех случаях получатели лицензии не предоставляли документы, подтверждающие соответствие этим требованиям. В ходе изу­чения материалов установлено, что два из семи лицензиатов предоставили заведомо ложные сведения, – рассказал Нуржан Толыбеков.

Все материалы по этим фактам направлены на рассмотрение в органы государственных доходов. Кроме того, выявлены случаи незаконного оформления пяти земельных участков туристического направления на Алакольском побережье. Материалы направлены в департамент по управлению земельными ресурсами для рассмотрения вопроса о возврате в собственность государства.

Ряд рисков выявлен и в деятельности нацпарка «Тарбагатай». Установлено, что по поддельным дипломам работают три человека, материалы направлены в департамент полиции для принятия соответствующих мер.

– Отсутствие прозрачных и объек­тивных конкурсных процедур, назначение сотрудников с несоответствующей квалификацией, в том числе с использованием поддельных дипломов, а также высокая вероятность возникновения конфликта интересов создают коррупционные риски и способствуют нецелевому расходованию бюджетных средств, – подчеркнул спикер. – В плане управления туристской отраслью не предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, а в сочетании с недостаточной инфраструктурой приводит к отсутствию посетителей и источника дохода и неэффективному расходованию имеющихся средств, что негативно сказывается на экономическом развитии парка.

Антикор также выявил, что приобретение пожарной техники производится с нарушением нормативов и по высокой цене, что свидетельствует о рисках возможного злоупотребления в интересах конкретных людей. Рассказал Нуржан Толыбеков и о денежном вознаграждении граж­данам, сообщившим о фактах коррупции. В прошлом году в области Абай шесть человек получили вознаграждение на общую сумму 1,5 млн тенге. В настоящее время департаментом проводится внешний анализ деятельности предприятия «Семей-Водоканал».