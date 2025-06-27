Прокуратура Алматинской области реализует проект «Счастливое и безопасное детство», направленный на защиту прав несовершеннолетних и предотвращение насилия в отношении детей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением в надзорной деятельности прокуратуры и находится на постоянном контроле.

В рамках проекта в каждом районе созданы межведомственные мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники прокуратуры, полиции, органов опеки, соцзащиты, здравоохранения, психологи и представители и представители неправительственных организаций.

Их основная задача — выявление детей, находящихся в группе риска или подвергающихся насилию.

Во всех учебных заведениях размещён QR-код прокуратуры, с помощью которого граждане могут анонимно сообщать о фактах буллинга, вымогательства, незаконных сборов и других нарушений.

Прокуратура призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях прав детей через QR-код или Instagram: almaty_obl_prok. Анонимность гарантируется.

Работа по проекту продолжается.