В воинской части 5510 Национальной гвардии МВД РК служит солдат, о котором говорят: «Поёт — как живёт. Искренне». Рядовой Әли Әлімжан из Жамбылской области не просто несёт службу — он наполняет её музыкой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Родился Әли в селе Кызыл Шаруа Турар-Рыскуловского района. В школе учился на «отлично», после 11 классов переехал в Астану. Работал поваром — и часто пел в ресторанах.

«Музыка для меня — это разговор с душой. Когда пою, будто делюсь частицей себя», — говорит он.

Летом 2025 года жизнь Әли Әлімжана сделала поворот — из повара и певца он стал гвардейцем, пополнив ряды воинской части 5510 в Кокшетау.

Его подразделение патрулирует разные районы города.

— Служба идёт хорошо. Мы выходим на дежурство четыре раза в неделю. Мне нравится Кокшетау — спокойный город, — делится боец.

Рядовой Әлімжан вырос в большой семье. Отец — бывший военный, ныне на пенсии. Мама — учитель в родной школе. Трое братьев уже создали семьи, а младшая сестра только закончила школу.

— Отец всегда говорил: «Служба закаляет характер». Он для меня пример мужества и непоколебимого характера, — говорит солдат с гордостью.

Гитару Әлімжан освоил сам, без музыкального образования. Песни пишет на вдохновении. Его авторская композиция «Ғасырлықмұң» — о времени, любви и силе духа. Любимые артисты — Казбек Курайыш, Молданазар, Ернар Амандык. Среди актёров он уважает Даурена Сергазина и Еркебулана Дайырова.

Сегодня Әли строит планы на будущее. После окончания срочной службы он намерен остаться на контракт, чтобы продолжить путь уже в составе военного оркестра. Музыку в погонах он считает гордой и благородной миссией. Кроме того, солдат признаётся, что мечтает о семье — о том, чтобы однажды встретить свою единственную и правильно сделать выбор.

Служить, петь, вдохновлять — таков путь рядового Әли Әлімжана. Его голос звучит в строю, а его песни — в сердцах тех, кто рядом.