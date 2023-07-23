В Астане мошенник подделывал товарные чеки

Происшествия
31
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Серийный аферист, подделывавший чеки об оплате товара, задержан полицейскими в Астане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото: Kazpravda.kz

37-летний астанчанин обманывал продавцов поддельными чеками об оплате.

Так, находясь в продуктовом магазине по улице Бозбиик мужчина предъявил продавцу «липовый» чек об оплате.

Покупатель набрал два пакета продуктов питания, на общую сумму 50 тыс тенге, и там же на месте подделал чек об оплате.

Как рассказал продавец, мужчина показал фискальный чек в мобильном приложении телефона, однако оплата так и не поступила.

Через два дня, он таким же образом обманул продавца магазина по улице Тлендиева, забрав продукты питания на на сумму 50 тысяч тенге.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Установлено, что мужчина причастен еще к двум аналогичным фактам мошенничества на территории столицы», - сообщили в полиции.

#Астана #магазин #мошенник

Популярное

Все
Железные леди: исторический перелет состоялся в казахстанской авиации
Солдат-гвардеец спас тонущего спортсмена в Астане
Стал известен хозяин авто, разъезжающегося по трассе в Туркестанской области со световыми сигналами и без номеров (видео)
Легковушка перевернулась в Жетысуской области: есть пострадавший (видео)
В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
В Караганде загорелась трансформаторная подстанция (видео)
Травмированного в горах туриста транспортировали  на вертолете в ВКО
Два начинающих серфера едва не погибли, укрощая волны Каспийского моря
В Астане мошенник подделывал товарные чеки
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пожар в резервате "Семей орманы" локализован
Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента по подозрению в коррупции
Месси назвал дату дебюта за американский клуб
Масштабный лесной пожар бушует в Турции (видео)
Полицейские вытащили шесть человек из горящей квартиры в Акмолинской области (видео)
Спасение пассажиров тонущего катамарана на Капшагайском водохранилище: видео
Трое подростков заблудились в горах Заилийского Алатау
Пилотный проект для таксистов и курьеров исключит ошибки в исчислении и уплате налогов
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Пожар в Павлодарской области локализовали
Ситуация с лесным пожаром в Павлодарской области усложнилась
Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области
9 многоэтажных домов строят для жителей аварийных домов в Уральске
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Шерхан Арыстан стал обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023»
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде

Читайте также

Два начинающих серфера едва не погибли, укрощая волны Каспи…
В Караганде загорелась трансформаторная подстанция (видео)
В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней…
Травмированного в горах туриста транспортировали  на вертол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]