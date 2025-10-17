В Астане обсудили роль Центральной Азии в современном мире

В столице Казахстана прошёл Astana Think Tank Forum 2025 на тему «От поляризации к партнёрству: восстановление доверия к международной системе», организованный КИСИ при Президенте РК под эгидой Международного форума Астана (AIF), сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: КИСИ при Президенте РК

Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев отметил, что руководствуясь видением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Казахстан неизменно отстаивает ценности мира, доверия и ответственной дипломатии.

Первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев подчеркнул, что особое значение сегодня приобретает формирование «конструктивного консенсуса» и укрепление многосторонности, поскольку ответственность за поддержание стабильного и справедливого мирового порядка ложится на более широкий круг государств.

Одним из главных мероприятий форума стал III Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Центральная Азия в меняющейся архитектуре глобальной безопасности».

В рамках форума руководители ведущих «фабрик мысли» Центральной Азии проанализировали вызовы, которые несёт трансформация международной системы безопасности для региональной стабильности и развития, а также обсудили перспективы регионального сотрудничества и роль Центральной Азии как моста для глобального диалога в условиях растущей поляризации.

Также эксперты обсудили такие темы, как перспективы многостороннего сотрудничества в условиях соперничества ведущих держав; трансформация архитектуры безопасности и будущее ядерного разоружения и нераспространения, влияние фактора Афганистана на Центрально-Азиатский регион; вопросы инвестиций в эпоху фрагментации глобальных рынков; развитие торгово-транспортных коридоров в Евразии; искусственный интеллект и связанные с ним этические дилеммы; влияние климатических изменений и водных проблем на демографические процессы и миграцию.

Подытоживая двухдневную работу форума, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов отметил продуктивный формат Astana Think Tank Forum 2025 как международной экспертной площадки, основанной на доверии, открытой дискуссии и стремлении к практическим решениям.

Мероприятие прошло при поддержке таких партнёров, как: ведущая в мире компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов Eurasian Resources Group (ERG), крупнейшая горно-металлургическая компания Казахстана «Казахмыс» и лидер отечественного сельхозмашиностроения в Казахстане завод AGROMASH.

