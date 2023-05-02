В Астане определили победителей I этапа Кубка Казахстана по шахматам

В Астане завершился I этап Кубка Республики Казахстан – Kazakhstan Chess Cup, который проходил в рамках матча за звание чемпиона мира 2023, передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

В матчах турнира приняли участие 167 шахматистов из 16 стран мира.

В ходе напряженной игры победа в турнире досталась 15-летнему шахматисту из Казахстана Алдияру Ансату (рейтинг FIDE - 2317). Он смог обойти целый ряд именитых гроссмейстеров, и набрал 7,5 очков.

Серебро турнира завоевал гроссмейстер из Армении Шант Саргсян (2630), третье место досталось Александру Моисеенко (2573) из Украины, а четвертое – Алексею Гоганову, который играл от имени FIDE (2525). Пятое место занял Данешвар Бардия (2540) из Ирана, а шестое – Ханс Ниманн (2706) из США.

Первое место среди ветеранов завоевал Фазиль Гусейнов из Астаны, второе досталось Айтказы Баймурзину из Тараза, третье – Толегену Нукину из Павлодара.

Победителем среди женщин стала женский международный мастер Алуа Нурманова из Алматы. Второе место присудили Аяулым Калдаровой из Шымкента, а третье – Амине Каирбековой из Астаны.

Генеральным партнером соревнований выступил Freedom Holding Corp. Организаторы взрослого международного Кубка – Международная федерация шахмат FIDE и Казахстанская федерация шахмат при поддержке Управления физической культуры и спорта Астаны.