В Астане организуют забег в поддержку детей с аутизмом

Астанчан приглашают принять участие в благотворительном забеге Run for autism в поддержку детей с аутизмом. Спортивное мероприятие состоится 29 апреля в столице, передает официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Благотворительный забег Run for autism посвящен Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Мероприятие проводится с целью повышения осведомленности общественности об аутизме, улучшения качества жизни людей с этим диагнозом и обеспечения условий для их социализации и реализации.

Забег состоится в 8 утра 29 апреля в Триатлон парке.

Собранные средства будут направлены на программу «Каждый ребенок достоин школы» Корпоративного фонда «Болашақ» в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Забег пройдет на четыре дистанции:

• 1 км – 4 990 тенге.

• 2,5 км – 5 990 тенге.

• 5 км – 6 990 тенге.

• 10 км – 7 990 тенге.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке: https://sxodim.com/astana/event/blagotvoritelnyy-zabeg-run-for-autism

Среди участников забега пройдет розыгрыш ценных призов – смартфоны, годовой абонемент в фитнес-клуб, велосипеды, шлемы, а также полный чекап здоровья в клинике.

Для детей с особыми потребностями будет организована бесплатная развлекательная спортивная программа «Веселые старты». Для участия в «Веселых стартах» необходимо зарегистрироваться по ссылке в шапке профиля @bolashakcharity.