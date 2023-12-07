В Астане открылся региональный конгресс урологов

Общество, Здравоохранение
810

Сегодня в столице начал свою работу региональный уротехнологический Конгресс, который проходит под эгидой Европейской ассоциации урологов

На два дня Конгресс объединил представителей науки, руководителей медицинских учреждений, медицинских вузов, а также экспертов из Южной Кореи, Турции, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Интерес прибывших на Конгресс гостей не случаен, большинство уротехнологических операций сделаны казахстанскими врачами. 

С приветственными словами на Конгрессе выступили Академик НАНРК, профессор, президент Ассоциации урологов РК М.К. Алчинбаев, ректор НАО «Медицинский университет Астана» К.Т. Надыров, ректор Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова М.Е. Шоранов, вице-президент ассоциации урологов Казахстана Т.М. Муратов и другие.

Особенность мероприятия - в двухдневных мастер­-классах от ведущих хирургов Европейской Ассоциации урологов, специализирующихся на лапароскопических операциях. Участники Конгресса в онлайн режиме наблюдают за их ходом, перенимают опыт, делятся идеями и обсуждают широкий спектр вопросов, обозначенный в повестке мероприятия.

На Конгрессе присутствуют много резидентов Медицинского университета Астана, который готовит врачей-урологов для всей страны по  образовательным программам бакалавриата, резидентуры, магистратуры, РhD  докторантуры. Только в этом году на базе университета порядка 50-ти практикующих врачей-урологов прошли курсы повышения квалификации. Удовлетворенность качеством и эффективностью преподавания по данным анкетирования обучающихся составляет без малого 100%. Студенты оттачивают навыки в лучших клиниках города, одной из клинических баз вуза является также Медицинский центр УДП.   

#казахстан #медицина #конгресс #уролог

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родс…
Арестован глава департамента экологии ВКО
Партия AMANAT станет кузницей кадров для женщин-лидеров
Испанский казах ищет биологическую мать в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]