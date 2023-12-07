В Астане открылся региональный конгресс урологов

Сегодня в столице начал свою работу региональный уротехнологический Конгресс, который проходит под эгидой Европейской ассоциации урологов

На два дня Конгресс объединил представителей науки, руководителей медицинских учреждений, медицинских вузов, а также экспертов из Южной Кореи, Турции, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Интерес прибывших на Конгресс гостей не случаен, большинство уротехнологических операций сделаны казахстанскими врачами.

С приветственными словами на Конгрессе выступили Академик НАНРК, профессор, президент Ассоциации урологов РК М.К. Алчинбаев, ректор НАО «Медицинский университет Астана» К.Т. Надыров, ректор Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова М.Е. Шоранов, вице-президент ассоциации урологов Казахстана Т.М. Муратов и другие.

Особенность мероприятия - в двухдневных мастер­-классах от ведущих хирургов Европейской Ассоциации урологов, специализирующихся на лапароскопических операциях. Участники Конгресса в онлайн режиме наблюдают за их ходом, перенимают опыт, делятся идеями и обсуждают широкий спектр вопросов, обозначенный в повестке мероприятия.

На Конгрессе присутствуют много резидентов Медицинского университета Астана, который готовит врачей-урологов для всей страны по образовательным программам бакалавриата, резидентуры, магистратуры, РhD докторантуры. Только в этом году на базе университета порядка 50-ти практикующих врачей-урологов прошли курсы повышения квалификации. Удовлетворенность качеством и эффективностью преподавания по данным анкетирования обучающихся составляет без малого 100%. Студенты оттачивают навыки в лучших клиниках города, одной из клинических баз вуза является также Медицинский центр УДП.