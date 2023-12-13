В Астане проходит Первый международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni

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Рустам Алмазов

Организатором масштабного мероприятия выступил «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой при поддержке министерства культуры и информации РК

Три дня – с 11 по 13 декабря – свое искусство продемонстрируют звезды этнической музыки из Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и России (Якутия). Цель проекта – создание единой творческой среды, популяризация тюркской культуры через традиции, обряды, обычаи, укрепление единства и духовное взаимообогащение народов.

Гостями, которые войдут в историю как участники Первого международного фестиваля этнической музыки Kóshpendiler áýeni, стали Роза Аманова (Кыргызстан), Арсланбек Султанбеков, Фериаль Башель Тузун, Альпер Кырач (Турция), Гульнара Алламбергенова (Узбекистан) и Айсен Деллохов (Якутия).

– Фестиваль Kóshpendiler áýeni станет настоящим праздником этнической музыки. Программа удовлетворит вкус самых взыскательных ценителей: публику ждут как сольные выступления именитых мастеров, специально к фестивалю подготовленные номера, так и неожиданные творческие коллаборации. Наша задача – сделать программу насыщенной, яркой и запоминающейся, – говорит режиссер фестиваля Думан Аким.

И как показало открытие Kóshpendiler áýeni, состоявшееся вчера на главной сцене ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баг­лановой, слова у организаторов фестиваля не расходятся с делом.

Выступление фольклорного ансамбля «Астана сазы», заслуженных деятелей РК Клары Толенбаевой, Медета Салыкова, Нурболата Арзамасулы и Айгуль Ельшибаевой продемонстрировало высокое исполнительское мастерство, передав музыкальную эстафету гостям из Турции и Кыргызстана.

Вокально-инструментальный дуэт в составе Фериаль Башель Тузун и Альпера Кырача оказал на зрителей магнетическое воздействие завораживающей мелодикой турецких напевов, вызвав шквал аплодисментов.

Вторая часть программы была посвящена 95-летию со дня рождения выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Прозвучала симфоническая поэма Актоты Раимкуловой «Жамиля», продолжила концерт народная артистка Кыргызстана Роза Аманова.

Сегодня зрителей ждет не менее насыщенная и яркая программа. Концерт мастеров этнической музыки продолжат певец и домбрист Арсланбек Султанбеков (Турция), исполнительница народных песен Гульнара Алламбергенова (Узбекистан) и виртуозный мастер игры на хомусе Айсен Деллохов (Якутия).

В заключительный день фестиваля состоится творческий вечер заслуженного деятеля РК, солистки национального центра искусств «Халық қазынасы» Елмуры Жанаберген. В концертной программе «Дүрлердің дүбірінен жеткен дауыс» помимо гостей фестиваля примут участие жыршы и кюйши Берик Жусупов, Салтанат Ерсултан, Аскар Мукият, этно-фольклорная группа HasSak, Президентский оркестр СГО РК, фольклорный ансамбль «Астана сазы» и ученики Елмуры Жанаберген – Нурайым Ерталап и Айшагуль Манас.

В рамках фестиваля для ценителей фольклора пройдет мастер-класс от Айсена Деллохова. Исполнитель якутских традиционных песен виртуозно владеет древним инструментом хомусом (варган), космическое звучание которого потрясает. Наш гость продемонстрирует не только свое искусство, но и предложит «освоить» хомус всем заинтересованным казахстанским музыкантам и слушателям.

Этническая музыка, прозвучавшая на Первом международном фестивале Kóshpendiler áýeni, воссоздавая образы из далекого прошлого, позволит прикоснуться к духовному и музыкальному наследию наших предков.

#музыка #Астана #концерт #фестиваль #этническаямузыка

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