В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы

Тоненькая «Рыпакова» притягивает взгляды сразу, уже у входа на экспозицию. Это, правда, не сама олимпийская чемпионка прибыла на мероприятие, а манекен, на который надет раритетный кос­тюм Ольги Рыпаковой, отлично передающий ее изящность, с летних Игр в бразильском Рио-де-Жанейро.

фото Игоря Бургандинова

По соседству еще несколько таких же спортивно-подтянутых пластиковых фигур в спортивном же облачении. Например, в костюме легкоатлетки Ольги Шишигиной, том самом, с сиднейской Олимпиады в Австралии, ставшей «золотой» для нашей соотечественницы. Тут же можно увидеть и лыжный костюм двоеборца Чингиза Ракпарова, в котором он принимал участие в летних Играх в китайском Пекине.

Выстроились они здесь, как в доме моды, неспроста: в столице открылась уникальная, как отрекомендовали ее организаторы, выставка олимпийского стиля. Учредитель Общест­венного фонда устойчивого развития Центральной Азии Creative&Innovation Institute Ирина Харитонова считает, что спорт и стиль связаны неразрывно.

– Выставка – ответ как раз на вопрос, как связаны мода и спорт. А ведь на самом деле это крайне важно – как именно выглядят наши спортсмены, представляющие Казахстан на международной арене. Здесь имидж играет большую роль: форма должна быть не только удобной и функциональной, но и отражать своеобразную ДНК нашей культуры и истории, – объяснила организатор выставки цель мероприятия, отметив, что экспозиция – часть более глобального проекта Global Nomad Award.

Забегая вперед, скажем, что присутствовавший на открытии руководитель штаба по подготовке к Олимпийским играм Елсияр Канагатов пообещал со своей стороны поспособствовать дальнейшему пополнению коллекции.

Как говорилось в анонсе, выс­тавка представляет не только историю спорта страны и моду, но и эмоции и чувства спортсменов, совершивших прорыв для казахстанского спорта на мировой арене. И эмоций в зале действительно достаточно: множество баннеров с фотографиями наших прославленных атлетов формируют атмосферу этого места. Это ведь дорогого стоит – ухватить самый пик переживаний! Боксер Бахтияр Артаев, идущий под растянутым над головой флагом нашей страны, сияющие Ольга Рыпакова и Ольга Шишигина, всегда улыбающийся Геннадий Головкин...

Но самая «сильная» фото­графия, пожалуй, у парапауэрлифтера Гулим Курманбаевой. На ней наша чемпионка и рекордсменка (а у Гулим не одна медаль в копилке), сидя у штанги, кричит, не сдерживаясь, от радости. В этот снимок можно уйти с головой, поймав отголоски переполнявших спортс­менку чувств.

Фотографий много, и за каж­дой – своя история. Есть здесь и раритетные фото сборной Казахстана на Олимпийских играх в 2006 году в итальянском Турине. Именно там ярче всего и сработала сцепка «спорт и стиль». В тот год форму наших олимпийцев признали одной из самых стильных, она была отмечена дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

К слову, выставка неспроста открылась 17 апреля: с этой даты остается ровно 100 дней до старта летних Олимпийских игр в Париже. Об этом напомнил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

– Сегодня по всей стране проходят акции в поддержку ста дней, оставшихся до начала очередных Олимпийских игр. Так пожелаем же успеха отечественным атлетам, будем верить и надеяться на большие успехи нашей страны! – сказал он.

К слову, выставка стала не единственным столичным мероприятием, приуроченным к этим символическим цифрам, о чем тоже напомнил Серик Жарасбаев. В этот день в триатлон-парке «Астана» состоялся массовый забег «100 дней до Олимпийских игр» на дис­танцию 5 км, организатором которого стала дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий управления физической культуры и спорта столицы. Поучаствовать в забеге мог и стар и млад.

– В мероприятии приняли участие горожане и гости столицы, которые смогли преодолеть дистанцию в пять километров. При регистрации каждый получил лотерейный билет, по которым были разыграны ценные призы, такие как велосипед, защитный шлем и бутылки для воды и напитков, – рассказала менеджер по планированию спортивно-массовых мероприя­тий столичного управления физической культуры и спорта Томирис Смаилова. – Заодно в парке прошли соревнования по армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту.