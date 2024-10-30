В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым» Статьи 30 октября 2024 г. 0:00 50 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры Участниками состязания стали учащиеся 6–9-х классов школ столицы. Юные таланты исполнили традиционные песни, продемонстрировав при этом мастерство игры на домбре. фото Игоря Бургандинова Среди духовных ценностей казахского народа традиционная песня занимает особое место. Конкурс «Шырқа, дауысым» направлен на сохранение национальной идентичности, популяризацию культурных традиций, формирование интереса к песенному искусству. – Дети продемонстрировали великолепное искусство игры на домбре и свои чудесные голоса, – говорит заслуженный деятель РК Бекболат Байсагатов. Жюри оценивало соответствие произведения теме конкурса, исполнительское мастерство и сценическую культуру. Обладательницей Гран-при стала девятиклассница школы-лицея № 37 Аружан Атымтай, исполнившая известную песню «Әнші дауысы» под собственный аккомпанемент. – Аружан – лауреат международных и республиканских конкурсов, участница всех школьных концертов. Со второго класса она обучается игре на домбре, – говорит педагог традиционного пения СШ № 37 Нурдаулет Ахмедияр. – Считаю, что в первую очередь любовь к традициям должны прививать родители, семья. Первое место заняла ученица школы-гимназии № 26 Анель Шаяхметова, исполнившая песню «Майра», второе – ученик школы-лицея № 56 Архат Ербатыр с песней «Ақ сиса», третье – ученица школы-лицея № 85 им. Абая Кунанбаева Алуа Сейилхан с песней «Басты ән». Член жюри – исполнительница традиционных песен Гульмира Сарина подчеркивает, что конкурс стимулирует детей заниматься пением, приобщает молодежь к народным истокам. Она считает, что «Шырқа, дауысым» нужно придать республиканский статус, проводить его ежегодно, приглашать таланты из всех регионов нашей страны. #Астана #конкурс #Шырқа #дауысым