В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Участниками состязания стали учащиеся 6–9-х классов школ столицы. Юные таланты исполнили традиционные песни, продемонстрировав при этом мастерство игры на домбре.

фото Игоря Бургандинова

Среди духовных ценностей казахского народа традиционная песня занимает особое мес­то. Конкурс «Шырқа, дауысым» нап­равлен на сохранение нацио­нальной идентичности, популяризацию культурных традиций, формирование интереса к песенному искусству.

– Дети продемонстрировали великолепное искусство игры на домбре и свои чудесные голоса, – говорит заслуженный деятель РК Бекболат Байсагатов.

Жюри оценивало соответствие произведения теме конкурса, исполнительское мастерство и сценическую культуру.

Обладательницей Гран-при стала девятиклассница школы-лицея № 37 Аружан Атымтай, исполнившая известную песню «Әнші дауысы» под собственный аккомпанемент.

– Аружан – лауреат международных и республиканских конкурсов, участница всех школьных концертов. Со второго класса она обучается игре на домбре, – говорит педагог традиционного пения СШ № 37 Нурдаулет Ахмедияр. – Считаю, что в первую очередь любовь к традициям должны прививать родители, семья.

Первое место заняла ученица школы-гимназии № 26 Анель Шаяхметова, исполнившая песню «Майра», второе – ученик школы-лицея № 56 Архат Ербатыр с песней «Ақ сиса», третье – ученица школы-лицея № 85 им. Абая Кунанбаева Алуа Сейилхан с песней «Басты ән».

Член жюри – исполнительница традиционных песен Гульмира Сарина подчеркивает, что конкурс стимулирует детей заниматься пением, приобщает молодежь к народным истокам. Она считает, что «Шырқа, дауысым» нужно придать республиканский статус, проводить его ежегодно, приглашать таланты из всех регионов нашей страны.

#Астана #конкурс #Шырқа #дауысым

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