В Астане прошли соревнования по байге

Спорт
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Сегодня на ипподроме «Казанат» в Астане прошел 5-ый квалификационный этап Республики Казахстан по байге, передает Кazpravda.kz.

Организаторами чемпионата выступила Ассоциация национального спорта РК и Республиканская федерация «Байге».

Специальными гостями соревнований стали: министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдыралы, президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов, а также президент республиканской Федерации «Байге» Канат Копбаев.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдыралы, выступая на открытии соревнований по скачкам, отметил, что в последнее время в стране возросла популярность национальных видов спорта.

«Мы — потомки народа, который не представлял своей жизни без лошади и скачек, вот почему и то, и другое будоражит наши сердца, при одном лишь упоминании. Лошади окрыляют нас, воодушевляют. Выражаю благодарность руководителям Ассоциации национального спорта РК и республиканской федерации «Байге», которые поддерживают этот истинно казахский дух и желаю нам сохранить его на века. Искренне поздравляю участников сегодняшнего турнира», - сказал Дархан Куандыкулы.

Выступая на торжественной церемонии, президент Ассоциации национального спорта РК Исламбек Салжанов подчеркнул важность проведения подобных соревнований.

«Национальные виды спорта — это дух нации, её гордость, история, культура и традиции. При непосредственной поддержке главы государства, Касым-Жомарта Токаева, в последние годы в стране стремительно развиваются национальные виды спорта. Хочу поблагодарить министра информации и общественного развития РК Дархана Куандыкулы, который сегодня, в качестве специально приглашённого гостя, наблюдает за соревнованиями.

Как вы все знаете, сейчас мы активно организуем соревнования во всех регионах страны. Также, хочу выразить признательность президенту республиканской федерации «Байге» Канату Шоканулы, который стоит во главе этих важных и ответственных начинаний, а также благодаря которому соревнования проходят на таком высоком уровне!

В следующем году в стране пройдут пятые Всемирные игры кочевников. Это важное событие как для нас, так и для страны. Большое количество соревнований в рамках этого мероприятия послужат развитию нашего национального спорта.

Кроме того, в будущем мы будем организовывать масштабные соревнования. Благодаря этому мы хотим в будущем представить миру наши национальные виды спорта», - сказал Исламбек Толеубайулы.

Президент Республиканской федерации «Байге», Канат Копбаев, с радостью сообщил, что в последнее время количество зрителей, посещающих соревнования по скачкам, увеличивается.

«Мы регулярно проводим соревнования по байге в регионах страны. Наша цель - повысить осведомленность и статус нашего национального спорта. К счастью, число зрителей, проявляющих интерес к скачкам, растет день ото дня. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении", - сказал Канат Шоканулы.

В турнире приняли участие около 80 скакунов из нескольких регионов страны, которые соревновались в дисциплинах по: «Кунан байге», «Топ байге», «Аламан байге» и скачках «Жорга». Призовой фонд соревнований составил 23 500 000 тенге.
Результаты выглядят следующим образом:
«Кунан байге» 10 км:
1 место: скакун Алдияра Уайсхана по кличке "Лазер";
2 место: скакун Асланбека Абдыкала по кличке «Каракат»;
3 место: скакун Нурмукаша Дильнура по кличке "Мамлюк".

«Топ байге» 16 км:
1 место: скакун Амира Серика по кличке "Мой Мир";
2 место: скакун Асланбека Абдыкала по кличке «Абырай»;
3 место: скакун Бекзата Дильдахана по кличке "Сакура".

Соревнования «Жорга» 9 км:
1 место: скакун Жана Коканбаева по кличке "Салкурен";
2 место: скакун Алии Аскаровой "Месяц май";
3 место: скакун Шуака Жайлаубека по кличке «Жулдыз».

23 км «Аламан Байге»:
1 место: скакун «Талхиз» Бекзата Дильдахана;
2 место: скакун Арната Муратхана по кличке "Семсер";
3 место: скакун Арнура Саматулы по кличке "Самал".

Следует отметить, что организаторы соревнований наградили спортсменов, занявших 4 и 5 места, денежными призами.

Кроме того, во время соревнования зрители наблюдали за конкурсом национальных костюмов. Победителям организаторы вручили в общей сложности 1 миллион тенге.

#скачки #байге #жорга

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