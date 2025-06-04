В Астане прошло шествие гвардейцев в честь Дня государственных символов РК

Армия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Торжественное шествие украсило городскую вечернюю атмосферу

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Торжественное шествие Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии МВД РК, приуроченное ко Дню государственных символов Республики Казахстан, прошло в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии

Мероприятие было организовано по инициативе войск правопорядка при поддержке акимата Сарыаркинского района столицы. Оно стало ярким и патриотичным акцентом в череде праздничных событий, направленных на воспитание уважения к государственным символам страны — Флагу, Гербу и Гимну.

Образцово-показательный оркестр Нацгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и стал настоящим украшением. Жители и гости города с воодушевлением встречали военных музыкантов, многие, не скрывая эмоций, с гордостью подпевали знакомым мелодиям на набережной реки Есиль.

- День государственных символов — это напоминание каждому из нас о важности патриотизма, уважения к истории и культуре нашей страны. Такие мероприятия помогают передать это чувство новым поколениям, - отметил начальник Военно-оркестрового центра Национальной гвардии Олжас Кудайкулов.

Во время праздничного шествия военнослужащие роты Почетного караула пронесли Флаг РК, а на уличной сцене в исполнении музыкантов-гвардейцев прозвучал Государственный гимн.

Торжественное шествие украсило городскую вечернюю атмосферу, а также напомнило каждому гражданину о значении государственных символов как олицетворение национального единства и независимости.

Стоит отметить, что 4 июня состоится большой концерт в исполнении Образцово-показательного оркестра и Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, приуроченный ко Дню государственных символов.

#гвардейцы #госсимволы #шествие

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