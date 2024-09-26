Объявлены номинанты Национальной Премии «ҮРКЕР» - 2024

Масс-медиа
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Венера Баталова
корреспондент

Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиаменеджеры

Фото: пресс-служба МКИ РК

Победители Национальной премии «ҮРКЕР» - 2024 в области печатной, радио, интернет-журналистики станут известны 27 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Конкурс проводился по 12 номинациям, и всего в адрес организаторов поступило 400 работ на соискание Премии. В шорт-лист вошли 48 номинантов.

Лучшее журналистское расследование года:

Нурлыбек Рахманов – Sarapshy.info
Медеубаева Майра – inbusiness.kz
Байгенже Нурлат – газета «Astana Aqshamy»
Тенизбаева Алия – Tengrinews.kz

Лучший аналитический материал года:

Ниталиев Тимур – Ulysmedia.kz
Алишпаева Надежда –Tengrinews.kz
Дуйсенова Камила – «AIQYN» газеті
Рахым Ерик – Nege.kz

Лучший материал на социальную тему:

Евдокименко Ксения – Time.kz
Мурат Арайлым – Казинформ ХАА
Айткалиев Казбек – газета «Жайық шұғыласы»  
Таубай Айгерим – halyq-uni.kz

Лучший репортаж года:

Саденова Сауле – Arbat.media
Гульжанат Ихиева – Кursiv media
Жауынбаева Нұусауле – газета «Қызылқоға»
Абрамова Юлия – Nur.kz

Лучшее интервью года:

Назерке Жұмабай – газета «Егемен Қазақстан»  
Тамара Вааль – Vlast.kz
Дарибай Аружан  – Tengrinews.kz
Нурлан Уразгалиев – Inbusiness.kz

Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики):

Қожабаева Динара – журнал «Қазақ елі»
Тешебаева Айгүл – Узбекистанская газета «Нұрлы жол»
Ашенова Торгын – газета «Омбы қазақтары»
Сураган Рахмет – Общественная радиопередача Баян-Өлгей

Лучший проект на радиостанции:

Мұхтар Тұртайұлы – Қазақ радиосы
Қымбат Досжан – Қазақ радиосы
Нұрболат Туысбайұлы – ORDA FM
Сұраған Рахмет – радио Шалқар

Лучшее региональное СМИ:

Газета «Almaty aqshamy»
Газета «Наш Костанай»
Газета «Огни Алатау»
JAMBYLINFO

Лучший новостной портал года:

Zakon.kz
Inbusiness.kz
Abai.kz
Golos-naroda.kz

Лучшая фотография года:

Рысбеков Нуржан – Massaget.kz
Войташенко Алиса – ekaraganda.kz
Сабиров Сали – olympic.kz
Сариев Алихан – Tengrinews.kz

Лучший  YouTobe канал:

Aisholpan (aisholpan_project)
Голос народа.News (Golos-naroda.kz)
Kursiv.media (Kursiv)
Sayahat Time (balbal.kz)

Лучший подкаст:

SofaExperts (Диванные эксперты)
Newsroom99 (@newsroom999)
НеКурултай  (NeQuryltay)
Әдемі подкаст (Baq.kz )

Церемония награждения лауреатов состоится в Астане в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание Победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «ҮРКЕР» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская Национальная премия «ҮРКЕР», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики была учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами Премии являются Министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

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