Объявлены номинанты Национальной Премии «ҮРКЕР» - 2024

Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиаменеджеры

Фото: пресс-служба МКИ РК

Победители Национальной премии «ҮРКЕР» - 2024 в области печатной, радио, интернет-журналистики станут известны 27 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Конкурс проводился по 12 номинациям, и всего в адрес организаторов поступило 400 работ на соискание Премии. В шорт-лист вошли 48 номинантов.

Лучшее журналистское расследование года:

Нурлыбек Рахманов – Sarapshy.info

Медеубаева Майра – inbusiness.kz

Байгенже Нурлат – газета «Astana Aqshamy»

Тенизбаева Алия – Tengrinews.kz

Лучший аналитический материал года:

Ниталиев Тимур – Ulysmedia.kz

Алишпаева Надежда –Tengrinews.kz

Дуйсенова Камила – «AIQYN» газеті

Рахым Ерик – Nege.kz

Лучший материал на социальную тему:

Евдокименко Ксения – Time.kz

Мурат Арайлым – Казинформ ХАА

Айткалиев Казбек – газета «Жайық шұғыласы»

Таубай Айгерим – halyq-uni.kz

Лучший репортаж года:

Саденова Сауле – Arbat.media

Гульжанат Ихиева – Кursiv media

Жауынбаева Нұусауле – газета «Қызылқоға»

Абрамова Юлия – Nur.kz

Лучшее интервью года:

Назерке Жұмабай – газета «Егемен Қазақстан»

Тамара Вааль – Vlast.kz

Дарибай Аружан – Tengrinews.kz

Нурлан Уразгалиев – Inbusiness.kz

Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики):

Қожабаева Динара – журнал «Қазақ елі»

Тешебаева Айгүл – Узбекистанская газета «Нұрлы жол»

Ашенова Торгын – газета «Омбы қазақтары»

Сураган Рахмет – Общественная радиопередача Баян-Өлгей

Лучший проект на радиостанции:

Мұхтар Тұртайұлы – Қазақ радиосы

Қымбат Досжан – Қазақ радиосы

Нұрболат Туысбайұлы – ORDA FM

Сұраған Рахмет – радио Шалқар

Лучшее региональное СМИ:

Газета «Almaty aqshamy»

Газета «Наш Костанай»

Газета «Огни Алатау»

JAMBYLINFO

Лучший новостной портал года:

Zakon.kz

Inbusiness.kz

Abai.kz

Golos-naroda.kz

Лучшая фотография года:

Рысбеков Нуржан – Massaget.kz

Войташенко Алиса – ekaraganda.kz

Сабиров Сали – olympic.kz

Сариев Алихан – Tengrinews.kz

Лучший YouTobe канал:

Aisholpan (aisholpan_project)

Голос народа.News (Golos-naroda.kz)

Kursiv.media (Kursiv)

Sayahat Time (balbal.kz)

Лучший подкаст:

SofaExperts (Диванные эксперты)

Newsroom99 (@newsroom999)

НеКурултай (NeQuryltay)

Әдемі подкаст (Baq.kz )

Церемония награждения лауреатов состоится в Астане в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание Победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «ҮРКЕР» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская Национальная премия «ҮРКЕР», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики была учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами Премии являются Министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».