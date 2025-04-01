В Астане состоялись соревнования по боулингу «Наурыз-2025»

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Организатором мероприятия выступило ОО «Молодежное общество инвалидов».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главная цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни через развитие новых видов спорта в Казахстане, социализация лиц с инвалидностью.

По словам члена объединения Назгуль Шохаевой, в этом году их обществу исполняется 20 лет, здесь зарегистрированы 50 человек. Для них устраивают культурно-массовые и спортивные мероприятия, концерты, посещение ипподрома, а на каждый государственный праздник обязательно дарят подарки.

– Людям с ограниченными возможностями нельзя засиживаться в четырех стенах. Лечат не только лекарства, но и социум. Да, у тебя есть диагноз, но ты должен выходить в люди, нужно уметь отодвигать свой недуг, внушая себе, что участие в конкурсе или концерте положительно скажется на здоровье, – считает Назгуль Шохаева.

К слову, турнир прошел при поддерж­ке акимата города Астаны, и это важно. В общественном объединении уверены, что число лиц с инвалидностью, занимающихся спортом, будет только расти. Это позволит развивать не только спорт, но и инклюзию.

#соревнования #инвалидность #боулинг #«Наурыз-2025»

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