Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главная цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни через развитие новых видов спорта в Казахстане, социализация лиц с инвалидностью.

По словам члена объединения Назгуль Шохаевой, в этом году их обществу исполняется 20 лет, здесь зарегистрированы 50 человек. Для них устраивают культурно-массовые и спортивные мероприятия, концерты, посещение ипподрома, а на каждый государственный праздник обязательно дарят подарки.

– Людям с ограниченными возможностями нельзя засиживаться в четырех стенах. Лечат не только лекарства, но и социум. Да, у тебя есть диагноз, но ты должен выходить в люди, нужно уметь отодвигать свой недуг, внушая себе, что участие в конкурсе или концерте положительно скажется на здоровье, – считает Назгуль Шохаева.

К слову, турнир прошел при поддерж­ке акимата города Астаны, и это важно. В общественном объединении уверены, что число лиц с инвалидностью, занимающихся спортом, будет только расти. Это позволит развивать не только спорт, но и инклюзию.