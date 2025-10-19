Фото: Минобороны РК

С днем рождения фронтовика поздравили военнослужащие Министерства обороны, департамента по делам обороны, представители РОО «Ветераны Вооруженных сил» и воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

От имени министра обороны начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Алмас Исабеков вручил ветерану поздравительный адрес, медаль к 100-летию Алии Молдагуловой и памятный подарок.

– Для нас вы – настоящий герой, пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти и сердцах будущих поколений. Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни, – сказал генерал-майор Алмас Исабеков.

В подарок ветерану артисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил исполнили песни военных лет и Абая «Көзімнің қарасы».

Приняв поздравления, фронтовик пожелал военнослужащим успешной службы, семейного благополучия и мирного неба над головой.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. До войны работал в совхозе в качестве разнорабочего.

На фронт был призван в 1943 году. В составе советских войск Рзагул Байкешев участвовал в сражениях под городом Ржев, в Великолукской наступательной операции. Прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Румынию и Венгрию. На родину вернулся в звании ефрейтора.

После войны работал в совхозе Рождественка экспедитором. На заслуженный отдых ушел в 1983 году. Воспитал двух сыновей. В данное время проживает с внуком Талгатом и с его семьей.

Ратный путь, мужество и отвага Рзагула Байкешева отмечены орденом Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими юбилейными наградами.