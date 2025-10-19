В Астане военнослужащие поздравили ветерана войны с днем рождения

Столица
410

Восемнадцатого октября ветеран Великой Отечественной войны Рзагул Байкешев отметил свое 102-летие, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

С днем рождения фронтовика поздравили военнослужащие Министерства обороны, департамента по делам обороны, представители РОО «Ветераны Вооруженных сил» и воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

От имени министра обороны начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Алмас Исабеков вручил ветерану поздравительный адрес, медаль к 100-летию Алии Молдагуловой и памятный подарок.

– Для нас вы – настоящий герой, пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти и сердцах будущих поколений. Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни, – сказал генерал-майор Алмас Исабеков.

В подарок ветерану артисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил исполнили песни военных лет и Абая «Көзімнің қарасы».

Приняв поздравления, фронтовик пожелал военнослужащим успешной службы, семейного благополучия и мирного неба над головой.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. До войны работал в совхозе в качестве разнорабочего.

На фронт был призван в 1943 году. В составе советских войск Рзагул Байкешев участвовал в сражениях под городом Ржев, в Великолукской наступательной операции. Прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Румынию и Венгрию. На родину вернулся в звании ефрейтора.

После войны работал в совхозе Рождественка экспедитором. На заслуженный отдых ушел в 1983 году. Воспитал двух сыновей. В данное время проживает с внуком Талгатом и с его семьей.

Ратный путь, мужество и отвага Рзагула Байкешева отмечены орденом Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими юбилейными наградами.

#Астана #ВОВ #ветеран войны

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В ВКО за три дня задержали 18 нетрезвых водителей
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Более 1 млн зеленых насаждений высадят в Астане в текущем г…
В Астане проходит ярмарка аграриев двух областей
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в…
Объявлена обладательница титула Miss Astana 2025

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]