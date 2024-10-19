В Астане военнослужащие поздравили ветерана войны со 101-ой годовщиной

В столице участника Второй мировой войны Рзагула Байкешева поздравили с днем рождения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Фронтовика Рзагула Байкешева навестили военнослужащие департамента по делам обороны города Астаны, представители городского акимата, общественных организаций и ветераны Вооруженных сил.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе в Актюбинской области. В 1939 году окончил аульную школу, до войны успел поработать рабочим в совхозе.

Призванный на фронт в 1943 году воин из Казахстана Рзагул Байкешев принял участие в боях под городом Ржев, в Великолукской наступательной операции, прошел дорогами войны через Польшу, Румынию и Венгрию. Домой он вернулся в звании ефрейтора.

Участник кровопролитных сражений награжден орденами Отечественной войны I и II степени, «Маршал Г. К. Жуков» и рядом юбилейных медалей.

После войны аксакал работал экспедитором в совхозе Рождественка Акмолинской области, в 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал двух сыновей, у него пятеро внуков и семь правнуков. Сейчас проживает с внуком Талгатом и его семьей.

Заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов передал ветерану поздравления от имени министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, поблагодарив его за проявленный героизм в годы войны.

Ветеран тепло принял поздравления и пожелал молодому поколению успешной службы, семейного благополучия и чистого неба над головой.