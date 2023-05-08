В Астане возложили цветы к монументу "Отан Ана" (видео)

В церемонии возложения цветов принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

После этого президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами. Он поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.