6 июля в Астане в честь Дня столицы состоится большой праздничный OPEN AIR концерт с участием звезд казахстанской эстрады, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Яркое музыкальное шоу под открытым небом пройдет на территории Ботанического сада и станет кульминацией насыщенной праздничной программы, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Праздничный концерт начнется в 18:00 на территории стадиона «Астана Арена».

На праздничном концерте выступят звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа «Дос-Мукасан», любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.

Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения концерта будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка».

Напомним, в рамках празднования Дня столицы в Астане проходит более сотни культурных и спортивных мероприятий — выставки, спектакли, уличные шоу, семейные акции и фестивали.