В Астане выбрали самого сильного мужчину

Фото пресс-службы акимата Астаны

Конкурс был приурочен к 25-летию столицы. В турнире, проводимом в целях пропаганды героев Великой Степи, популяризации казахских этно-игр, приняли участие 15 спортсменов из разных регионов страны, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Герои состязались по 5 видам соревнований: сгибание железа длиной 1,5 м шеей, перетаскивание камня весом 140 кг на расстояние до пункта назначения, приседания с тяжелым бревном весом более 100 кг на голове, буксировка полутонной тележки, метание десятикилограммового копья на расстояние.

По итогам пяти соревнований со 120 очками третье место занял Адилет Нургиса из Шымкента, он получил денежный приз в размере 400 000 тенге.

Со счетом 122 очка спортсмен из Конаева Фаид Тенизбаев занял призовое второе место и получил денежный приз в размере 600 000 тенге.

А главный приз достался Азамату Макулбекову из Туркестана. Он стал победителем конкурса «Толагай» и получил 1 млн тенге.

По словам организаторов, состязания, которые в прошлом году проходили в Жетысу, теперь планируется проводить ежегодно.