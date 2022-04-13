В Астрахани под председательством Первого заместителя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрея Яцкина и заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскара Шакирова состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов двух стран.

В ходе заседания были рассмотрены состояние и перспективы межпарламентского взаимодействия в рамках достигнутых казахстанско-российских договоренностей, в частности в сфере приграничного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения, образования и экологии. С казахстанской стороны в заседании приняли участие сенаторы Бейбит Исабаев, Ахылбек Куришбаев, Нуржан Нурсипатов, Ерик Султанов, Сергей Карплюк.