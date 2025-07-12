В этот день на набережной реки Урал и площади Султана Бейбарыса царила праздничная атмосфера, передает Kazpravda.kz

Фото: РСК Атырауской области

Торжество началось с выставки-ярмарки местной рыбной продукции и изделий народного ремесла. Семь рыбохозяйственных предприятий из Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей представили 27 видов продукции. В их числе — охлажденная, соленная, вяленая, копченая и переработанная рыба.

После выставки начался парад судов. В мероприятии на реке Урал, в районе площади Султана Бейбарыса, приняли участие 27 морских и речных судов.

Одним из ключевых моментов праздника стала церемония выпуска молоди осетра в естественную среду обитания. Атырауский осетроводческий завод выпустил в реку около 1 млн мальков осетра весом от 3 до 7 граммов. Это важное экологическое мероприятие направлено на сохранение экосистемы и восстановление рыбных ресурсов.