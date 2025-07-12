В Атырау День работников рыбного хозяйства отметили парадом судов

Сельское хозяйство
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В этот день на набережной реки Урал и площади Султана Бейбарыса царила праздничная атмосфера, передает Kazpravda.kz

Фото: РСК Атырауской области

Торжество началось с выставки-ярмарки местной рыбной продукции и изделий народного ремесла. Семь рыбохозяйственных предприятий из Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей представили 27 видов продукции. В их числе — охлажденная, соленная, вяленая, копченая и переработанная рыба.

После выставки начался парад судов. В мероприятии на реке Урал, в районе площади Султана Бейбарыса, приняли участие 27 морских и речных судов.

Одним из ключевых моментов праздника стала церемония выпуска молоди осетра в естественную среду обитания. Атырауский осетроводческий завод выпустил в реку около 1 млн мальков осетра весом от 3 до 7 граммов. Это важное экологическое мероприятие направлено на сохранение экосистемы и восстановление рыбных ресурсов.

"Атырау — один из ведущих регионов страны в сфере рыбного хозяйства. Правительство уделяет этой отрасли особое внимание. В настоящее время ведется реконструкция на Атырауском осетроводческом заводе. Этот вопрос - под пристальным контролем министерства", – отметил вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин.

#Атырау #сельское хозяйство #АПК #рыбное хозяйство #День работников рыбного хозяйства

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