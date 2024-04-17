В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области

Прогнозы по прибытию большого объема воды на территорию региона разнятся. Все зависит от того, как пройдет половодье в соседней Западно-Казахстанской области. Сейчас, по данным Казгид­ромета, пригороды Уральска начинает топить, уровень воды в реке Жайык приблизился к максимальному – это 8,5 м.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Для Атырау максимальный уровень составляет 5,5 м. Несмотря на это, дамбы вдоль реки поднимают до 6 м. По мнению специалистов, это позволит минимизировать разлив реки в жилые массивы.

В рамках подготовки к паводкам в Атырау планируется возвести 229 км дамб, из которых на сегодня более 80% уже готовы. Проблемными остаются жилые микрорайоны пригорода областного центра – Соколок, Аспа, Бесікті, Талқайран, Ақжар, Көктем и Геолог.

Местными властями принято решение о переселении жителей села Аспа Кайырхаштинского сельского округа, где в 16 домах проживают 86 жителей. Данные дома находятся в непосредственной близости к реке Жайык, из-за течения которой подмывает грунт находящихся там зданий.

Помимо подтопления некоторых территорий областного центра и районов, жителей беспокоит и эпидемиологическая ситуация. Врач-эпидемиолог Тлепберген Хамзин, чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями, призывает пользоваться кипяченой и бутилированной водой.

– Сейчас в Атырауской области складывается трудная ситуация. Уровень воды в реке Жайык приближается к опас­ной отметке. Вода, которая идет из России, затапливает населенные пункты. Естественно, размываются септики и уличные туалеты, тонут животные, вода загрязнена мусором и отходами. Наш город находится ниже уровня моря. Вся эта грязная вода придет к нам. Нужно быть осторожными, – предупреждает Тлепберген Хамзин.

Напомним, с 7 апреля в регионе объявлен режим ЧС. По прогнозам Казгидромета, большая вода в Атырау ожидается с 20 по 25 апреля.

Для подготовки к паводкам мобилизованы подразделения Национальной гвардии МВД, Министерства обороны, направляется техника из других регионов, привлечены силы и средства крупных нефтяных компаний региона.