В 2025 году посевные площади в Атырауской области значительно увеличатся. В этом году в регионе планируется засеять территорию общей площадью до 10 тыс. гектар. Это почти в два раза больше прошлогодних показателей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: РСК Атырауской области

По информации руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Азата Капанова, на данный момент уже засеяно 4 тыс. гектар земли.

- Основные работы ведутся на территории Махамбетского, Индерского районов и города Атырау. Крестьянские хозяйства выращивают картофель, лук, огурцы и бахчевые культуры. При этом многие крестьяне пользуются водосберегающими технологиями и добиваются хороших результатов. Посевная кампания продлится с 10 по 15 июня, - сказал Азат Капанов.

Стоит отметить, что в 2025 году сельхозтоваропроизводителям выделено 148 тонн льготного дизельного топлива, начата его поставка. Полностью решен вопрос обеспечения семенами. Семена картофеля, овощей, бахчевых и кормовых культур закуплены как в Казахстане, так и в России. Тем временем, в регионе наблюдается спрос на удобрения.