В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади

Сельское хозяйство
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В 2025 году посевные площади в Атырауской области значительно увеличатся. В этом году в регионе планируется засеять территорию общей площадью до 10 тыс. гектар. Это почти в два раза больше прошлогодних показателей, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: РСК Атырауской области

По информации руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений  Азата Капанова, на данный момент уже засеяно 4 тыс. гектар земли.

- Основные работы ведутся на территории Махамбетского, Индерского районов и города Атырау. Крестьянские хозяйства выращивают картофель, лук, огурцы и бахчевые культуры. При этом многие крестьяне пользуются водосберегающими технологиями и добиваются хороших результатов. Посевная кампания продлится с 10 по 15 июня, - сказал Азат Капанов.

Стоит отметить, что в 2025 году сельхозтоваропроизводителям выделено 148 тонн льготного дизельного топлива, начата его поставка. Полностью решен вопрос обеспечения семенами. Семена картофеля, овощей, бахчевых и кормовых культур закуплены как в Казахстане, так и в России. Тем временем, в регионе наблюдается спрос на удобрения.

- На сегодняшний день заключены договоры на поставку 918 тонн удобрений, из них 67 тонн уже получено. В этом году на поддержку сельского хозяйства в местном бюджете предусмотрены субсидии в размере 465,5 млн тенге. Средства будут направлены для возмещения затрат на доставку воды, субсидирование стоимости удобрений и пестицидов, развитие семеноводства и приоритетных культур, - пояснил Азат Капанов.

 

#хозяйство #сельское

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