В авангарде научных перемен

На первой самой насыщенной сессии обсуждалась тема «Представляя будущее в мире искусст­венного интеллекта».

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что сейчас такие компании, как OpenAI, создавшие технологию Chat GPT, переворачивают мир информационных технологий, поэтому нашей стране важно идти в ногу со временем.

– Совместно с компанией Google в Казахстане на базе 14 вузов мы инициировали запуск пилотного курса по искусственному интеллекту. Если он будет достаточно успешен, со следующего года во всех вузах Казахстана будет введен курс грамотности в сфере искусственного интеллекта, – отметил глава МНВО.

Об уникальном историческом шансе Казахстана рассказал предприниматель и меценат Исламбек Салжанов.

По его словам, Казах­стан может и должен быть в авангарде масштабных технологических изменений в мире. Именно третья промышленная революция помогла «азиатским тиграм» совершить скачок в развитии и вырваться в инновационные лидеры мира.

И сегодня наступило время для «казахстанского барса» сделать технологический прыжок и показать миру таланты и способности казахстанских молодых ученых и новаторов. Сейчас революционное время, и для того чтобы создавать новые технологии, не нужен глубокий историчес­кий опыт.

– Наша страна должна использовать все последние достижения человечества, в том числе и в сфере образования, – говорит Дария Кожамжарова, ректор Южно-Казахстанского университета

им. М. Ауэзова. – Сейчас классическое образование не поспевает за требованиями нового мира. Эксперты прогнозируют, что через 10 лет 70 процентов мировых продуктов и услуг будут основаны на моделях цифровых платформ с использованием искусственного интеллекта. В связи с изменением времен и развитием новых научных технологий мы находимся в ситуации, когда инновации развиваются медленными темпами, а знания, полученные выпускниками вузов, порой устаревают еще до того, как они устраиваются на работу.

По словам экспертов, на основе старых знаний мы не сможем решить проблемы будущего – социальные, экономические и политические. Человечеству нужны прорывные знания для использования искусственного интеллекта, но как инструмента, а не как хозяина. Для этого нам нужно развивать креативность, творчество. Но откуда нам их взять? Возможно, из традиционного образования, но это становится все большим вызовом.

– Искусственный интеллект, Chat GPT создают большие вызовы для традиционной системы образования, – сказал лауреат Нобелевской премии мира, эксперт по климату и устойчивому развитию Рае Квон Чунг.

Чтобы оставаться творчес­кими, важно мыслить критически и постоянно познавать новое, нужно формировать новое видение будущего, считает эксперт. По словам Рае Квон Чунга, эти перемены несут с собой не только проблемы, но и новые возможности, которые становятся «голубым океаном».

Лауреат мировой премии Breakthrough Prize («Прорыв»), которую неофициально называют «научный Оскар», революционер в сфере анализа ДНК Паскаль Майер также высказался о том, как искусственный интеллект меняет наш мир. Возникает новый этап использования ИИ. Он начинает замещать людей. Например, в генерировании новостей, изображений, и скоро будут создаваться фильмы. И уже появляются трудности в том, чтобы различать реальную новость и фейк. В мире будущего доверие станет самым важным активом, самым важным элементом. Вы можете доверять соседям, людям, которых вы знаете, но нельзя доверять тому, что вы видите в Интернете, в новостях. Спикер считает, если мы не будем преодолевать эти препятствия и проблемы, то жить человечеству будет очень сложно.

– Нам, как молодому государству, как прогрессивному обществу важно перенимать мировые знания, поэтому когда говорят, что люди – это новая нефть, я категорически не согласен. Люди всегда были и будут самым ценным ресурсом государства, потому что без вклада каждого из вас невозможно будет построить общество знаний, – подытожил сессию основатель и генеральный директор Nobel Fest Максат Курбенов.

Ожидаются выступления таких спикеров, как гуру Силиконовой долины, Tech 40 по версии TIME Вивек Вадхва, самого влиятельного в мире дизайнера авто, создателя концепта BMW X5, Ferrari F430 и Mini Cooper Фрэнка Стивенсона, основателя HR-стартапа стоимостью в $11,5 млрд Прасанна Санкара.

Программа фестиваля охватывает широкий спектр тем – от искусственного интеллекта до изменения климата, будущего экономики, стартапов и рынка труда, новых граней нау­ки и перс­пектив человечества.