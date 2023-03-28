Машину сельчанина обстреляли из обреза в Карагандинской области

Как выяснилось, это была месть из-за ранее случившегося конфликта.
Стрелявшего в мужчину земляка арестовали в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
Как сообщается, потерпевший сообщил в районное управление полиции, что неизвестный возле его дома из хулиганских побуждений три раза выстрелил в автомобиль и скрылся.
Известно, что 30-летний житель поселка, на которого покушались, не пострадал. Однако повреждения получил принадлежащий ему автомобиль.
«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Бухар-Жырауского района по статье 24 УК РК», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники криминальной полиции по горячим следам установили и задержали 33-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, пояснив, что на почве ранее случившегося конфликта, произвел три выстрела из обреза охотничьего ружья.
«Вещественное доказательство – обрез – изъято. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде ареста», - добавили в ДП.