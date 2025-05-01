Единовременная материальная помощь в размере 2 500 манатов (около 1500 долларов США) была выплачена в связи с 80-й годовщиной Победы

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

На предоставление данной помощи из предусмотренного в государственном бюджете страны на 2025 год резервного фонда президента было выделено 3,2 миллиона манатов (1,9 миллиона долларов), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

«Сегодня в связи с 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне участникам войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов. Вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные, соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участники блокады города Ленинград получили единовременную помощь в размере 1250 манатов (около 750 долларов США)», - говорится в сообщении.

Напомним, ветеранам ВОВ выплатили по 5 млн тенге (около 10 000 долларов США) в Астане.