В Азербайджане ветеранам ВОВ выплатили по 1500 долларов

В мире
75
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Единовременная материальная помощь в размере 2 500 манатов (около 1500 долларов США) была выплачена в связи с 80-й годовщиной Победы

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

На предоставление данной помощи из предусмотренного в государственном бюджете страны на 2025 год резервного фонда президента было выделено 3,2 миллиона манатов (1,9 миллиона долларов), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

«Сегодня в связи с 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне участникам войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов. Вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные, соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участники блокады города Ленинград получили единовременную помощь в размере 1250 манатов (около 750 долларов США)», - говорится в сообщении.

Напомним, ветеранам ВОВ выплатили по 5 млн тенге (около 10 000 долларов США) в Астане.

#Казахстан #Азербайджан #ВОВ #ветеран

Популярное

Все
Полководец. Писатель. Патриот
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Мир и согласие – самая высокая награда
Маленький герой большой воды
Память о подвиге вечно храним
От редакций – к читателям
Главный приз – стажировка
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Слушать голос сердца
Впереди – безопасное лето
Большая работа на дорогах
Евразийский диалог
Семинар для журналистов
Фронтовой медсестре посвящается
Уникальные свидетельства героизма казахстанцев
Указ Главы государства о награждении
Путешествия объединяют
Летопись времен и судеб
Мы – разные, мы – равные!
Под единым шаныраком
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Где лечиться, если нет врачей?
Три специализированные международные выставки проходят в Астане
Меценаты помогают очагам культуры
Преобразилась набережная Капшагая
По закону – положено, фактически – недоступно
Токаев подписал поправки в ряд законов
Иртыш теряет прозрачность
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр

Читайте также

Умерла старейшая жительница планеты
Индия планирует атаку на Пакистан в течение двух суток
Стрельба произошла на границе Индии и Пакистана
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]