В Баку состоится XII чемпионат мира по қазақ күресі

В чемпионате мира примут участие более 300 спортсменов из около 30 стран

Фото: Минтуризма и спорта

22–23 августа в столице Азербайджана Баку состоится XII чемпионат мира по қазақ күресі среди взрослых. Соревнования пройдут в спортивном комплексе Baku Sports Palace, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

В чемпионате мира примут участие более 300 спортсменов из около 30 стран. В течение двух соревновательных дней будут разыграны медали в 16 весовых категориях среди мужчин и женщин. Мужчины выступят в весовых категориях 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг, женщины — 48, 52, 56, 60, 65, 70, 77 и свыше 77 кг.

Согласно программе соревнований, в каждый из дней пройдут отборочные и полуфинальные схватки, финальные поединки, а также церемонии награждения победителей и призёров. Чемпионат проводится Ассоциацией Qazaq Kuresi совместно с Азербайджанской ассоциацией национальных видов спорта в соответствии с требованиями международной организации United World Wrestling. В состав сборной Казахстана вошли сильнейшие борцы, имеющие опыт выступлений на чемпионатах страны, республиканских и международных соревнованиях.

На чемпионате мира в Баку национальная сборная Казахстана поборется за призовые места и будет защищать честь страны. Казах күресі — один из традиционных видов спорта казахского народа, сформировавшийся на протяжении многих веков. Сегодня национальная борьба активно развивается не только в Казахстане, но и на международном уровне. География казах күресі за рубежом охватывает более 40 стран мира.

В настоящее время сформирована стабильная система международных соревнований по казах күресі. На сегодняшний день проведены 11 чемпионатов мира, 13 чемпионатов Азии, 6 Кубков мира, 6 чемпионатов Европы и 2 чемпионата Африки. Эти соревнования проходили не только в Казахстане, но и в Иране, Бразилии, Южно-Африканской Республике и других странах. Проведение XII чемпионата мира в Баку станет важным шагом в дальнейшем развитии казах күресі на международном уровне, повышении авторитета национального вида спорта и укреплении спортивного сотрудничества между странами.