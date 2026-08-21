В Баку состоится XII чемпионат мира по қазақ күресі

Спорт

В чемпионате мира примут участие более 300 спортсменов из около 30 стран

Фото: Минтуризма и спорта

22–23 августа в столице Азербайджана Баку состоится XII чемпионат мира по қазақ күресі среди взрослых. Соревнования пройдут в спортивном комплексе Baku Sports Palace, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

В чемпионате мира примут участие более 300 спортсменов из около 30 стран. В течение двух соревновательных дней будут разыграны медали в 16 весовых категориях среди мужчин и женщин. Мужчины выступят в весовых категориях 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг, женщины — 48, 52, 56, 60, 65, 70, 77 и свыше 77 кг.

Согласно программе соревнований, в каждый из дней пройдут отборочные и полуфинальные схватки, финальные поединки, а также церемонии награждения победителей и призёров. Чемпионат проводится Ассоциацией Qazaq Kuresi совместно с Азербайджанской ассоциацией национальных видов спорта в соответствии с требованиями международной организации United World Wrestling. В состав сборной Казахстана вошли сильнейшие борцы, имеющие опыт выступлений на чемпионатах страны, республиканских и международных соревнованиях.

На чемпионате мира в Баку национальная сборная Казахстана поборется за призовые места и будет защищать честь страны. Казах күресі — один из традиционных видов спорта казахского народа, сформировавшийся на протяжении многих веков. Сегодня национальная борьба активно развивается не только в Казахстане, но и на международном уровне. География казах күресі за рубежом охватывает более 40 стран мира.

В настоящее время сформирована стабильная система международных соревнований по казах күресі. На сегодняшний день проведены 11 чемпионатов мира, 13 чемпионатов Азии, 6 Кубков мира, 6 чемпионатов Европы и 2 чемпионата Африки. Эти соревнования проходили не только в Казахстане, но и в Иране, Бразилии, Южно-Африканской Республике и других странах. Проведение XII чемпионата мира в Баку станет важным шагом в дальнейшем развитии казах күресі на международном уровне, повышении авторитета национального вида спорта и укреплении спортивного сотрудничества между странами.

#Спорт #қазақ күресі #Баку

Популярное

Все
Модернизация во имя талантов из глубинки
Песни, которые не стареют
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Мегаполис цветет
Ответственный подход
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Курултай как новая модель законодательной власти: традиции и современность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
Женское лицо IT-сообщества
Гражданское общество – соавтор реформ
Миссия – объединить людей
Общение дорогого стоит
Ускользающее лето
Философия мастерства
Формат пришелся по душе
Благодаря цифровизации в РК предотвратили необоснованные траты на 10,6 млрд тенге
Дзюдоист Габит Расулхан завоевал «золото» чемпионата мира среди кадетов
Где в Астане проходят школьные ярмарки
Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в день голосования на избирательных участках
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Готовить специалистов нового поколения
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Таеквондисты Батырхан Толеугали и Назым Махмутова выиграли …
Дзюдоист Габит Расулхан завоевал «золото» чемпионата мира с…
Столичные наездники завоевали путевки на ВИК в Кыргызстане
Восьмилетняя гимнастка из Астаны завоевала три медали на ту…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]